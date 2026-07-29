熊本地震︱九州新干线暂停行驶 全日空与日本航空今恢复航班

日本熊本县下午发生7.1级地震，福冈、佐贺、长崎、熊本等地被发海啸警报。地震令当地陆空交通受影响，新干线需要暂停服务。航空方面，全日空与日本航空预计29日恢复正常航班运作。

据日本共同社报道，强震发生后，为对轨道和设备进行安全检查，JR九州新干线自首班车起「全线暂停运行」，在来线（一般铁道）的部分，亦12条路线被迫暂停营运。JR九州表示，将根据安全确认的进度，评估30日是否具备重新营运条件。

JR九州地震运行最新情况。X@JR九州

市区铁路方面，熊本市路面电车29日全线均有行驶，惟安全起见需减速慢行。

高速公路方面，因道路或桥梁毁损而实施封闭管制的高速公路包含九州自动车道共7个区间，以及南九州自动车道的6个区间，总计13个重点路段封闭。此外，受到邻近道路灾情波及，九州自动车道与九州中央自动车道另有4个路段也实施封闭管制。

西日本高速道路公司表示，截至29日凌晨1时，九州自动车道「益城熊本机场交流道（IC）－虾野IC」、南九州自动车道「八代JCT－日奈久IC」、九州中央自动车道「嘉岛JCT－益城收费站（TB）」等路段，上下线均已封闭禁止通行。

航空方面，日本航空公司全日本空输（ANA）表示，由于熊本机场完成安全检查且未发现异常，29日将恢复正常航班运作。日本航空表示，29日下午1时以后往返熊本机场的航班预计照常运行，但若后续发生余震等情况，原定正常执飞的航班仍可能受到影响。

另据日本国土交通省指，29日熊本机场预计有14个航班停飞，天草机场也预计取消1个航班，主要影响往返羽田、大阪等地的旅客。此外，熊本机场表示，根据检查，目前确认机场主体设施没有大碍。

地震后熊本机场暂时关闭以检查跑道有否受损。



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