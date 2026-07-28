《善意的竞争》｜韩剧拍摄当红景点「博里多桥」崩塌 17人受困获救

南韩惊传热门韩剧打卡景点海上行人桥发生崩塌恐怖意外！位于庆尚北道浦项市南区九龙浦邑的海上人行观景步道「博里多桥」（Boridolgjo，意译为麦穗石桥），于周二（28日）下午突然发生结构性断裂，其中段的桥墩与桥面更垮落海中。事故导致正在桥上及礁岩活动的17名游客与钓客一度受困海中，所幸在消防人员与民间渔船全力搜救下全数获救，目前暂未接获有人员伤亡的报告。

蛙人水底排查防隐患

据南韩《韩联社》引述浦项市政府及南部消防署的消息指出，事发于今日下午1时15分左右（当地时间）。该座用作连接海岸与海上礁岩的「博里多桥」在毫无预警下发生崩塌，大段桥面结构突然断裂并坠入海中，令大桥中间出现巨大断层。

「博里多桥」崩塌断开的CCTV画面。 X@gauel202

「博里多桥」崩塌断开的CCTV画面。 X@gauel202

「博里多桥」崩塌断开的CCTV画面。 X@gauel202

意外发生后，17名正在海岸另一端及周边礁岩观景和垂钓的市民，因去路被截而受困于孤立的桥面及岩石上。消防单位接报后立即派出大批搜救人员赶赴现场，并协调附近的民间渔船加入救援，最终在跨部门合作下，成功将所有受困者安全载回岸边。

然而，考虑到可能存在的隐形风险，消防部门表示已派出蛙人进行水下搜索，彻底排查是否有其他市民落海或被困。目前，事故的具体起因仍在进一步调查中。

曾为《善意的竞争》拍摄地

「博里多桥」是当地知名的海上观光步道，平时吸引大批旅客前往欣赏海景及垂钓。值得一提的是，该座步道更因为曾作为2025年热播韩剧、由人气女星李惠利主演的《善意的竞争》中，女主角「刘在伊」最后一幕的关键拍摄景点，而成为不少韩剧迷前往朝圣的著名打卡热点。

浦项市与消防单位事后翻看现场闭路电视（CCTV）画面，初步确认事故发生瞬间并无民众正在通过崩塌的桥段，暂无直接因桥坍塌而伤亡的报告。