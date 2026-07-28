熊本7.1级地震︱熊本城石墙倒塌 日媒：嘉岛町Aeon Mall爆炸多人被埋︱有片

日本当地时间下午15时35分，熊本县熊本宇城市冰川町发生7.1级地震。当局对有明・八代海发出海啸预警，受威胁地区其中包括福冈、佐贺、长崎、熊本。大约4分钟后，当局于宇城市再录得4.5级极浅层地震。由于是次震感强烈，连内地上海及苏州民众都感到震感。

日本网民陆续分享地震一刻的影像，八代市则传出横跨球磨川的植柳桥人行道部分坍塌；有泊油路面被震至裂开拱起；长崎县岛原市也接连传出眉山部分山体崩塌；有木建筑民房倒塌，当地消防也指出，目前接获通报有民众疑似遭活埋，甚至有建筑物发生火灾。



由于地震威力强大，熊本县嘉岛町「永旺梦乐城熊本」（Aeon Mall）都有大规模倒塌情况。共同社报道，有居民报告称「永旺梦乐城熊本」曾发生爆炸。

警方：约200人在停车场躲避

日本放送协会（NHK）报道，据消防局灾害应对总部消息，已收到负责该建筑的当地消防局的消息，称该建筑二楼已坍塌，多人被困。消防局目前正在核实情况。



报道指，Aeon Mall爆炸时冒出白烟」。据警方称，他们已接到消息，约有200人躲在停车场内。

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受地影响，日本九州新干线博多至鹿儿岛中央站亦暂停服务。

地震发生后，有网民拍摄到熊本城有围墙倒冧的情况。影片所见，围墙石块倒下时，扬起尘土。有大型超市在地震时货物从高处倒下，影片见有民众疑被压伤，四周更有小孩疑受惊过度哭喊，有人亦走入货堆救人，或视察有无其他人被埋，现场一片混乱。