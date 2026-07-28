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游泰注意︱清迈日增近2宗HIV个案 少数族裔男性工作者染病率达3.6%

即时国际
更新时间：15:30 2026-07-28 HKT
发布时间：15:30 2026-07-28 HKT

泰国清迈为港人热门旅游地点。近日，泰国清迈府公衞办公室表示，当地累计约有2.39万宗HIV感染个案，每年新增约700宗，平均每天新增近2宗感染个案。情况让人关注。

《曼谷邮报》（Bangkok Post）周一（27日）报道，HIV感染已不再局限于特定族群，而是扩及更广泛的人群，尤其是外来劳工及少数民族。由于语言不通、医疗权益有限、缺乏身份证件以及担心遭受社会污名等因素，弱势族群往往延后或避免接受HIV筛检及治疗。

泰国49%感染者介乎15至24岁

报道引述清迈府公共卫生办公室资料，从事性工作的少数民族男性HIV盛行率达3.6%。

报道指出，泰国约49%的新增HIV感染病例发生在15至24岁年轻人。官员认为，这与性行为模式改变、对HIV预防认知不足，以及缺乏友善青少年的医疗服务有关。

25至49岁成年人仍是新增感染人数最多的年龄层。由于这个族群社交及性活动较活跃，因此仍是卫生单位推动卫教的重点对象。

25至49岁新增感染人数最多

社交生活的改变亦成为HIV传播间接原因。资料显示，61.9%的男男性行为者透过交友软件认识陌生对象并发生性行为，这种行为可能增加HIV及其他性传染病，包括猴痘的传播风险。

根据香港衞生防护中心资料，爱滋病病毒（HIV）主要透过性接触、与感染人共用针筒针咀或其他相关的器具注射毒品、母婴接触和输入受爱滋病病毒污染的血液或血制品。

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