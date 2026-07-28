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AI仿声 | 日本拟立法保障「声音」 AI「盗声」属侵权

即时国际
更新时间：14:33 2026-07-28 HKT
发布时间：14:33 2026-07-28 HKT

近年AI语音合成技术快速普及，日本的政治人物、艺人及声优都成为深度伪造的主要受害对象。日本法务省专家检讨会周一（27日）通过报告书草案，首度明确指出，个人声音与姓名、肖像同属人格象征，应受到法律保护，未经授权利用AI重制他人声音，除可能侵害人格权外，若具有商业用途，也可能构成「公开形象权」侵权，预料将成为日本规范生成式AI的重要法律依据。

因应生成式AI快速发展

法务省今年4月成立由知识产权法及民法学者组成的专家检讨会，因应生成式AI快速发展衍生的侵权问题。检讨会周一大致通过报告书草案，预计8月上旬正式公布。

近年AI语音合成技术快速普及。路透社
近年AI语音合成技术快速普及。路透社
随著生成式AI日益普及，未经授权复制个人声音及肖像的案例势必增加。路透社
随著生成式AI日益普及，未经授权复制个人声音及肖像的案例势必增加。路透社

报告书指出，虽然日本现行法律没有明文规定「声音权」，法院也尚未累积相关判例，但声音与姓名、容貌同样具有辨识个人身分及人格的功能，因此应适用最高法院2012年有关人格权及公开形象权的判例法理，确认个人享有「不被任意利用的权利」。

视侵害公开形象权

报告书并首次列举AI侵权案例，例如利用生成式AI制作极为接近知名声优所配音动画角色的歌唱音源，并透过社交平台发布牟利，在符合一定条件下，即可能侵害公开形象权。

法务省表示，随著生成式AI日益普及，未经授权复制个人声音及肖像的案例势必增加，报告书公布后，将作为法院审理相关案件及未来修法的重要参考，也希望能对AI滥用造成的侵权行为发挥一定的阻吓效果。

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