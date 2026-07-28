Coldplay翻版 | 纽约公园激吻女下属 出轨律师身份曝光 曾助OpenAI打赢官司

纽约中央公园一对男女在长椅上激吻的影片近日在社交平台疯传，不过影片中的男女主角，事后却被外媒确认并非一般情侣，而是任职于同一家曼哈顿知名律师事务所、甚至隶属同一部门的2名律师，而男方已婚，女方亦已有男友。由于拍摄者突然上前打断两人，双方一度尴尬应对，影片曝光后迅速突破数百万次观看。有人将事件与去年Coldplay演唱会「出轨风波」相提并论，也有人认为拍摄者的行为引发私隐争议。

拍摄者打断激吻 双方尴尬对峙

据《纽约邮报》报道，这段影片由TikTok用户Jay Guapõ发布，只见45岁的库勒顿（Nathaniel D. Cullerton）与29岁的博伦茨威格（Kelsey Borenzweig）坐在中央公园长椅上激吻，拍摄者走近后大喊：「找个房间去吧，这里还有孩子。」两人随即停下动作，女方要求对方放下手机，男方则起身微笑试图劝离拍摄者，而拍摄者则回应：「别碰我，你碰我，我就得碰你。」整段互动全被镜头记录下来。

2人忘情拥吻。TikTOk@jayguap3

由于拍摄者突然上前打断，两人随即停下动作。TikTOk@jayguap3

2人一度尴尬应对拍摄者。TikTOk@jayguap3

随著影片在网上疯传，眼尖网民很快比对出两人的身分。《华盛顿邮报》进一步将影片画面与律师事务所官网照片交叉比对后，确认2人皆任职于曼哈顿知名律师事务所Wachtell, Lipton, Rosen & Katz，且同属诉讼部门。不过2人的职级并不相同，库勒顿为事务所合伙人，博伦茨威格则是资历较浅的助理律师，传出与第二巡回上诉法院一名司法助理交往，

2人曾助阿尔特曼对抗马斯克

更受到关注的是，2人近期都曾参与OpenAI行政总裁阿尔特曼（Sam Altman）对抗特斯拉行政总裁马斯克（Elon Musk）巨额诉讼的法律团队，因此身分曝光后格外引发关注。

根据公开资料，库勒顿自乔治城大学法学院毕业后曾担任联邦法院法官助理，之后一路晋升为律师事务所合伙人，据称已婚，并与妻子共同持有纽约房产；博伦茨威格则毕业于纽约大学法学院，也曾于美国第二巡回上诉法院任职，近年加入该律师事务所发展。

影片吸引逾200万次浏览

影片累积超过200万次观看后，网上也出现大量揣测，不少人认为这可能是婚外情曝光，甚至拿来与去年Coldplay演唱会引爆的出轨话题相提并论。不过，也有另一派网民将矛头指向拍摄者，认为刻意靠近陌生人并公开拍摄，再将影片上传社交平台博取流量，同样涉及私隐与道德界线，引发两极看法。