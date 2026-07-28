Coldplay翻版 | 已婚律师纽约公园激吻女下属身份曝光 曾助OpenAI打赢官司

美国纽约中央公园一对男女在长椅上激吻的影片近日在社交平台疯传，不过影片中的男女主角，事后却被外媒确认并非一般情侣，而是任职于同一家曼哈顿知名律师事务所、甚至隶属同一部门的2名律师，而男方已婚，女方亦已有男友。由于拍摄者突然上前打断两人，双方一度尴尬应对，影片曝光后迅速突破数百万次观看。有人将事件与去年Coldplay演唱会「出轨风波」相提并论，也有人认为拍摄者的行为引发私隐争议。

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拍摄者打断激吻 双方尴尬对峙

据《纽约邮报》报道，这段影片由TikTok用户Jay Guapõ发布，只见45岁的库勒顿（Nathaniel D. Cullerton）与29岁的博伦茨威格（Kelsey Borenzweig）坐在中央公园长椅上激吻，拍摄者走近后大喊：「找个房间去吧，这里还有孩子。」两人随即停下动作，女方要求对方放下手机，男方则起身微笑试图劝离拍摄者，而拍摄者则回应：「别碰我，你碰我，我就得碰你。」整段互动全被镜头记录下来。

2人忘情拥吻。TikTOk@Jay Guapo3

由于拍摄者突然上前打断，两人随即停下动作。TikTOk@Jay Guapo3

2人一度尴尬应对拍摄者。TikTOk@Jay Guapo3

随著影片在网上疯传，眼尖网民很快比对出两人的身份。《华盛顿邮报》进一步将影片画面与律师事务所官网照片交叉比对后，确认2人皆任职于曼哈顿知名律师事务所Wachtell, Lipton, Rosen & Katz，且同属诉讼部门。不过2人的职级并不相同，库勒顿为事务所合伙人，博伦茨威格则是资历较浅的助理律师，传出与第二巡回上诉法院一名司法助理交往，



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2人曾助阿尔特曼对抗马斯克

更受到关注的是，2人近期都曾参与OpenAI行政总裁阿尔特曼（Sam Altman）对抗特斯拉行政总裁马斯克（Elon Musk）巨额诉讼的法律团队，因此身份曝光后格外引发关注。

根据公开资料，库勒顿自乔治城大学法学院毕业后曾担任联邦法院法官助理，之后一路晋升为律师事务所合伙人，据称已婚，并与妻子共同持有纽约房产；博伦茨威格则毕业于纽约大学法学院，也曾于美国第二巡回上诉法院任职，近年加入该律师事务所发展。

影片吸引逾200万次浏览

影片累积超过200万次观看后，网上也出现大量揣测，不少人认为这可能是婚外情曝光，甚至拿来与去年Coldplay演唱会引爆的出轨话题相提并论。不过，也有另一派网民将矛头指向拍摄者，认为刻意靠近陌生人并公开拍摄，再将影片上传社交平台博取流量，同样涉及私隐与道德界线，引发两极看法。