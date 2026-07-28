游日注意 | 东京今夏66人中暑死亡 九州史上首次达40度高温

日本热浪持续，东京都监察医务院周一公布惊人数据，指今年夏天单是东京23区内因中暑死亡的人数已迅速上升至66人，近3天内就暴增了31名死者。与此同时，西日本与东海地区持续受高气压笼罩影响，各地气温急剧飙升。大分县日田市周一下午3时30分录得40度高温，成为九州气象观测史上首次突破40度的酷暑日。

日本气象厅与环境省周一针对从东海地区至冲绳以及东京都小笠原诸岛在内的共23个都府县发布中暑警戒警报。

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九州出现史上首次40度高温。美联社

东京近3天狂增31死

而高温造成的死亡急剧扩大，根据东京都监察医务院公布的最新统计，截至26日为止，单是东京23区内因中暑死亡的人数就已高达66人。

在最新确认的死者中，7月24日就有20人、25日9人、26日2人，短短3天内就新增了多达31名中暑死亡病例。

在九州方面，除了大分县外，九州多地气温也达到危险级别，高知县四万十市西土佐测得39.6度、福冈县久留米市39.3度、广岛县安艺太田町加计39.1度。

此外，高松市37.2度、福冈市35.9度与大阪市35.3度等多个大都市也达到35度以上猛暑日的高温情况。