美伊战争 | 传伊朗发放影片教唆暗杀 梅拉尼娅和巴伦成目标

伊朗官媒相关Telegram频道近日播出一段影片，不仅将美国第一夫人梅拉尼娅亚列为攻击目标，还向美国总统特朗普幼子巴伦发出威胁，美国特勤局已著手调查。

这段标题为「如何杀死梅拉尼娅」的影片中，显示梅拉尼娅坐在车队中，还有在纽约市各地的影像，甚至点名她常光顾的部分设计师名店，强调梅拉尼娅对时尚的热爱，是她最大的弱点，并指出这些购物行程「适合全球自由战士采取行动」，甚至建议在她可能购买的衣物上以神经毒剂落毒。

特朗普甚为疼爱幼子巴伦（中）。路透社

据报梅拉尼娅和巴伦成为伊朗暗杀目标。美联社

特朗普夫人梅拉尼娅传遭到伊朗暗杀威胁。路透社

影片强调梅拉尼娅对时尚的热爱，是她最大的弱点。路透社

爆梅拉尼娅购物行踪 倡衣物落毒

影片结尾甚至威胁现年20岁的巴伦，说「这只是开始，巴伦，等著我们」。

影片一开头就说，所使用的文件，来自从多个匿名安全网路及卫星影像所提取的资讯」。不过，其中大部分内容仍是关于梅拉尼娅的习惯，而这些大多为公开资讯。

特勤局著手调查

据报影片由伊朗革命卫队旗下塔斯尼姆通讯社所发布。特勤局已著手调查。

梅拉尼娅与巴伦目前都受到特勤局全天候随行保护，特勤局公共事务发言人贺林表示：「特勤局已注意到这段影片，将对任何可能对保护对象构成威胁的内容进行调查。基于行动安全考量，我们不对保护情报相关事务公开表态。」

德黑兰广告板要求处决特朗普全家

事实上，伊朗首都德黑兰街头上周便出现多个大型广告板，公开要求处决特朗普全家，包括梅拉尼娅、特朗普长子唐纳德、长女伊万卡、次子埃里克、次女蒂芬妮及巴伦等，广告板上还印有「血债血还」的字样。

特朗普此前便曾公开宣称自己被伊朗列为头号暗杀目标，本月较早前更因伊朗威胁，从土耳其北约峰会返美途中改搭旧款空军一号。他还向《纽约邮报》透露，为防万一他已预先留下指示，「如果我出了什么事，就让他们见识前所未有的猛烈轰炸」。