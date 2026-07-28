巴塞隆拿地铁隧道火警 逾130人吸入浓烟不适 39人送院

西班牙巴塞隆拿一处地铁隧道周一（27日）发生火警，浓烟引发乘客惊慌疏散，超过130人因吸入烟雾不适，戴上氧气面罩，在现场简单接受治疗，当中39人送院，所幸无人伤势严重。初步研判，是隧道内衬砌（支护结构）掉落后引发火灾，目前火势已经扑灭。

乘客惊慌疏散

现场是巴塞隆拿地铁L1线介乎El Clot站以及Glòrie站之间，当天傍晚突然发生火警，隧道内浓烟弥漫，1辆列车紧急停靠疏散乘客。

巴塞隆拿地铁隧道发生火警，影响地铁服务

消防员赶到后，立即疏散乘客，并用灭火器迅速将火势扑灭。消防部门其后说，情况已得到控制，没有人受困。相关方面也展开工作，设法移走受影响列车。

隧道燃起熊熊火光

网上影片可见隧道燃起熊熊火光，车厢内乘客受不了烟雾，急忙用衣物遮住口鼻，蹲坐在地上呼吸，还有人拿扇子搧风。

据了解，火势似乎是电线绝缘层所引发，事故导致上述2车站紧急关闭，其他列车过站不停，月台上候车乘客看到黑烟急忙走避。

当局证实，至少39人送院，超过130人因吸入烟雾不适，要戴上氧气面罩，在现场简单接受治疗。