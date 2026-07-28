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强生爽身粉被指致癌争议 宣布以55亿美元和解近7万宗诉讼

即时国际
更新时间：10:45 2026-07-28 HKT
发布时间：10:45 2026-07-28 HKT

美国强生公司（Johnson & Johnson）宣布，达成一项55亿美元（约430亿港元）的和解协议，将解决数万宗指控旗下婴儿爽身粉及其他滑石粉产品导致卵巢癌的诉讼。

强生表示，这项和解协议涵盖联邦及州法院约6.9万宗案件，占目前所有剩余滑石粉索偿案的99.75%。 

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强生婴儿爽身粉及其他滑石粉产品被指导致卵巢癌，掀起数万宗诉讼。路透社
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强生一直强调滑石粉安全，不含石棉。路透社
强生一直强调滑石粉安全，不含石棉。路透社

涉6.9万宗致癌索偿案

强生诉讼事务副总裁哈斯（Erik Haas）表示，这些索偿是毫无根据，公司愿意和解是为了让事件告一段落。公司相信，即使继续诉讼，最终亦会像目前为止绝大多数案件一样胜诉。

代表原告的律师事务所说，在经历长达10年的法庭拉锯战后，达成和解协议是一个良好的解决结果。

停售滑石粉产品 改用玉米淀粉

在此之前，强生公司上周才在长期的法律战中取得重大胜利，当时一名联邦法官对个别原告是否能具体证明滑石粉导致其罹患卵巢癌，表示怀疑。

强生一直强调滑石粉安全，不含石棉，否认旗下滑石粉产品会导致卵巢癌。该公司在2020年已停止在美国销售以滑石粉为原料的婴儿爽身粉，并改用玉米淀粉产品。

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