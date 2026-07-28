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泰国单亲模特儿离奇身亡 遗体卡竹筏财物全失

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更新时间：11:05 2026-07-28 HKT
发布时间：11:05 2026-07-28 HKT

泰国发生一宗疑点重重的离奇命案。在社交媒体上拥有超过2.4万名粉丝追踪的30岁知名泰国女模兼单亲妈妈苏卡尼亚（Sukanya Thawichokkamthon），日前被当地渔民发现陈尸于泰国西部北碧府著名的桂河（River Kwai）河面上，遗体当时卡在一艘竹筏旁。由于死者生前行踪诡异，且随身重要物品不翼而飞，当地警方已正式将全案列为可疑案件，全面展开深入调查。

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泰国警方初步调查，苏卡尼亚最后一次被目击是在遗体被发现的前一天深夜。当时，她搭乘车前往距离首都曼谷约120公里的北碧府。

泰国模特儿苏卡尼亚日前被发现陈尸河中。IG@sukanya.thawichokkamthon
泰国模特儿苏卡尼亚日前被发现陈尸河中。[email protected]
泰国模特儿苏卡尼亚日前被发现陈尸河中。IG@sukanya.thawichokkamthon
泰国模特儿苏卡尼亚日前被发现陈尸河中。[email protected]
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泰国模特儿苏卡尼亚日前被发现陈尸河中。IG@sukanya.thawichokkamthon
泰国模特儿苏卡尼亚日前被发现陈尸河中。[email protected]

独自坐车离开曼谷

涉事司机向警方供称，当晚将她送达目的地时，她疑似处于醉酒状态，且下车后并未立即离开，而是在附近四处张望，举止怪异，似乎正在寻找特定的人或物品。翌日，一名渔民在桂河的一处水域发现了其漂浮的遗体，随即报警求助。

鉴识人员现场勘验指出，死者遗体表面并未发现明显的遭受殴打或外伤痕迹，但在其衣物内发现了一小包不明白色粉末。警方透过DNA检测及死者胞姊的协助，确认其身份。然而苏卡尼亚随身携带的手提包及手机下落不明。

亲人不信轻生

对于外界猜测的轻生可能，苏卡尼亚的家属发表强烈抗议并坚决予以否认。家属强调，苏卡尼亚生前极其疼爱她年幼的儿子，日常生活中是一位极具责任感的慈母，绝不可能无故抛下孩子寻短，因此强烈质疑其死因并要求警方彻查真相。

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