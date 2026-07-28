波音737 MAX | FAA指座椅安装错误 存安全隐患 453架客机面临修复

美国联邦航空管理局（FAA）27日发布通告，指在美国注册的453架波音737 MAX客机座椅安装出错，需要修正，否则在紧急迫降的情况下，恐会造成乘客受伤。由于波音737 MAX系列飞机在全球各大航空市场均有航空公司运营，因此该问题可能会影响全球更多飞机。

FAA表示，波音737 MAX部分座椅没有正确安装在座椅滑轨上，每架客机上的座椅滑轨组件最多有69个，修复1个预计需要1小时，FAA没有说明航空公司需要在多久之内完成修正。

FAA要求检查及修复737 MAX座椅的安装错误。路透社

波音453架客机面临修复。路透社

波音737 MAX系列飞机在全球各大航空市场均有航空公司运营。路透社

未正确安装在滑轨上

另外，FAA通告仅指涉美国的453架波音737 MAX，并未说明海外航空公司是否也受到影响，但通常各国航空监管机构都会遵循FAA的相关指令。

FAA在适航指令提案中，要求对相关波音737 MAX飞机上的座椅安装情况进行检查，并指出，如果没有妥善修复，这些座椅在飞机进行紧急著陆时，可能会对乘客造成伤害。

涉737-8、737-9及737-8200型

适航指令适用于部分波音737-8、737-9和高密度737-8200型飞机。FAA指，安装不当的座椅组件可能在紧急降落或遭遇严重湍流时从地板滑轨上脱落，造成人员受伤风险，并可能阻碍乘客撤离。

FAA指出，某些座椅组件上的后部安装剪切柱塞没有完全下降到座椅轨道中并与之啮合，导致座椅在高负荷下容易脱落。如果轨道式乘客座椅组件安装不正确，在负载增加、遇到湍流或紧急著陆的情况下，座椅组件可能会从座椅轨道上脱离。

急降时或导致乘客受伤

FAA警告，脱落的座椅可能会伤害乘客或机组人员，同时也会在疏散过程中阻塞飞机过道，延误乘客离开飞机。

FAA估计，737 MAX飞机运营商的座椅组件检查费用为每个座椅组件85美元（664港元），总费用最高可达265.68万美元（逾2000万港元）。 FAA估计，营运商还需要额外支付每个座椅85美元的安装费用来修复缺陷。