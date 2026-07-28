保时捷︱德国总部大削5000职位 分析：受中国销量及美国关税打击

德国顶级跑车制造商保时捷（Porsche）多年来深受市场欢迎，惟因面临中国市场需求疲弱、美国关税压力及电动车转型成本高昂等多重打击，于周一（27日）宣布将在德国本土进一步裁撤约5,000个职位，近两年累计裁员规模将达到约8,900人。

德国《商报》报道，保时捷管理层与企业工会在斯图加特的员工大会上，正式公布了历经数月协商达成的「未来方案」。根据协议，保时捷将在未来几年削减约5,000个职位，主要透过自然流失、提早退休及自愿离职等非强制遣散方式进行。加上去年宣布的裁员计划，近两年裁员总数高达约8,900人，而旗下子公司亦将按原定计划削减约500个职位。

作为削减成本的代价，员工同意多项让步措施，包括将德国祖文豪森工厂及魏斯阿赫研发中心的就业保障延长至2035年；员工则同意在2035年前暂缓合共3.5%的调薪，圣诞奖金上限亦由一个月薪酬降至六成，特别奖金则与公司盈利更紧密挂钩。



此外，员工每月的远度工作天数将由12天减至8天，中高阶主管亦须在2027及2028年放弃部分基本薪金升幅。