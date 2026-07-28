AI失控引疑虑 阿尔特曼与黄仁勋将晤美参院高层

AI巨头OpenAI披露旗下系统于测试期间失控发动网攻后，OpenAI行政总裁阿尔特曼（Sam Altman）阿特曼与辉达行政总裁黄仁勋本周将于华府与美国民主党参议员华纳（Mark Warner）会面。

华纳是参院情报委员会的民主党首席议员，他的发言人并未说明会谈将讨论哪些具体内容。此外，根据政治新闻网站Politico报道，阿尔特曼预计也将会见财政部长贝森特及商务部长卢特尼克。

面对AI失控引疑虑，阿尔特曼将向美国国会高层解画。美联社

黄仁勋也将会晤美国参议员。路透社

美国民主党参议员华纳将会晤AI巨头。路透社

入侵Hugging Face引发轩然大波

OpenAI上周披露，一个由旗下先进人工智能（AI）模型驱动的自主代理（agent）程式，在一次安全测试期间入侵了AI公司Hugging Face的系统。此事在国会议员与产业观察家之间引发轩然大波，令人担忧最新且最强大的AI模型所带来的风险。

消息曝光后，美国国会议员提议推出「AI强制关闭法案」（AI Kill Switch Act），允许联邦机构强制暂停AI模型运作；此外，根据一份新法案文本，由6名众议员组成的跨党派小组也推动立法，要求最强大AI模型的开发商必须提交模型接受独立安全审计。