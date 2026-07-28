法国山火逾30万人疏散 马克龙视察灾情 趁火打劫男偷44瓶美酒落网

法国西南部山火肆虐，逾30万人被迫撤离家园，却有一名男子闯入已疏散的住宅，偷走44瓶高级葡萄酒，遭警方逮捕。山火重灾区吉伦特省的过火面积已达4.2万公顷，已有88名消防员救火时受伤。总统马克龙周一前往吉伦特省重要城市波尔多视察，与消防员和救援人员会面，听取灾情报告。

目前2场大型山火正朝波尔多方向逼近，当局已警告游客暂勿前往，已抵达当地者也应考虑离开。吉伦特省官员表示，该省山火火情周一已受到控制，但仍没有被扑灭。然而，随著新一轮热浪来袭，火情有可能再度失控。

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法国山火持续燃烧。法新社

消防员奋力扑救山火。美联社

山火肆虐法国西南部。美联社

马克龙到波尔多视察山火灾情。美联社

85消防员受伤 近200建筑物烧毁

马克龙表示，在邻近吉伦特省的朗德省，山火已被扑灭。朗德省的过火面积为3600公顷，近200座建筑物被毁。自当晚开始，上万名朗德省被疏散民众获准返回。

随著30万居民逃离家园，警方也不得不加强防范趁火打劫的窃盗案。

警方表示，上周六傍晚约6时15分，在吉伦特省埃西讷一栋无人住宅外截获一名男子，怀疑他涉及入屋行窃。

趁火打劫汉车内藏美酒被捕

警方搜查其车辆后，发现车内藏有44瓶高级葡萄酒。这名男子本来就有案底、已为警方所知的嫌犯，随即被捕并带回拘留。

男子落网之际，法国当局正准备在必要时疏散整座波尔多市。由于火势形成不规则的「火旋风」，烈焰正朝近百万人口的都会区推进。

当地官员苏菲布罗卡已呼吁游客暂时不要前往灾区，已在当地度假的旅客则应收拾行李、考虑改往其他地点。

西班牙进紧急状态 7旬翁陈尸车内

西班牙方面，全国已宣布进入紧急状态。马德里郊外多场山火一度相互逼近，不过较有利的天气条件暂时协助消防人员控制局势。

但西班牙首相桑切斯坦言，未来仍将面临「复杂而艰难的时刻」。

在瓦伦西亚，一名推测年约70多岁的男子，被消防员发现陈尸车内。当时消防人员正在扑灭附近火势。