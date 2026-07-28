Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法国山火逾30万人疏散 马克龙：二战后最严峻 趁火打劫男偷44瓶美酒落网

即时国际
更新时间：14:37 2026-07-28 HKT
发布时间：14:37 2026-07-28 HKT

法国西南部山火肆虐，逾30万人被迫撤离家园，其中一处大火距离波尔多仅剩15公里，总统马克龙直言，法国正面临前所未有的山1火危机，是自二战以来最严峻。山火持续焚烧之际，竟有一名男子趁火打劫，闯入已疏散的住宅，偷走44瓶高级葡萄酒，遭警方逮捕。山火重灾区吉伦特省的过火面积已达4.2万公顷，已有88名消防员救火时受伤。

距波尔多仅剩15公里

目前2场大型山火正朝波尔多方向逼近，当局已警告游客暂勿前往，已抵达当地者也应考虑离开。吉伦特省官员表示，该省山火火情周一已受到控制，但仍没有被扑灭。然而，随著新一轮热浪来袭，火情有可能再度失控。当地公路两旁现时尽是汽车残骸、焦黑树干，犹如通往地狱的道路，超过240处建筑彻底摧毁，其中许多是巴黎富豪的度假屋。

相关新闻：
法国西班牙山火失控 逾37万人疏散 震撼火积云景象曝光

法国山火持续燃烧。法新社
法国山火持续燃烧。法新社
消防员奋力扑救山火。美联社
消防员奋力扑救山火。美联社
山火肆虐法国西南部。美联社
山火肆虐法国西南部。美联社
马克龙到波尔多视察山火灾情。美联社
马克龙到波尔多视察山火灾情。美联社

85消防员受伤 240建筑物烧毁

马克龙表示：「我们正面临的情况，比二战以来任何时候都更加严峻。」在邻近吉伦特省的朗德省，山火已被扑灭。朗德省的过火面积为3600公顷，近200座建筑物被毁。自当晚开始，上万名朗德省被疏散民众获准返回。

随著30万居民逃离家园，警方也不得不加强防范趁火打劫的窃盗案。

警方表示，上周六傍晚约6时15分，在吉伦特省埃西讷一栋无人住宅外截获一名男子，怀疑他涉及入屋行窃。

趁火打劫汉车内藏美酒被捕

警方搜查其车辆后，发现车内藏有44瓶高级葡萄酒。这名男子本来就有案底、已为警方所知的嫌犯，随即被捕并带回拘留。

男子落网之际，法国当局正准备在必要时疏散整座波尔多市。由于火势形成不规则的「火旋风」，烈焰正朝近百万人口的都会区推进。

当地官员苏菲布罗卡已呼吁游客暂时不要前往灾区，已在当地度假的旅客则应收拾行李、考虑改往其他地点。

西班牙进紧急状态 7旬翁陈尸车内

西班牙方面，全国已宣布进入紧急状态。马德里郊外多场山火一度相互逼近，不过较有利的天气条件暂时协助消防人员控制局势。

但西班牙首相桑切斯坦言，未来仍将面临「复杂而艰难的时刻」。

在瓦伦西亚，一名推测年约70多岁的男子，被消防员发现陈尸车内。当时消防人员正在扑灭附近火势。

最Hit
何伯惊传因肝癌离世 曾高调争450万却悲剧收场 判监2个月成最后身影
01:00
何伯惊传因肝癌离世 曾高调争450万却悲剧收场 判监2个月成最后身影
影视圈
2小时前
何伯离世丨临终前情况曝光 6月确诊肝癌生命在倒数 获子女见最后一面 获牧师洗礼安详告别
何伯离世丨临终前情况曝光 6月确诊肝癌生命在倒数 获子女见最后一面 获牧师洗礼安详告别
影视圈
1小时前
30岁「咕喱」求转行做学厨开「深夜食堂」 资深总厨爆金句劝退掀争议：「入行冇嘢学，全行都预制菜！」｜Juicy叮
30岁「咕喱」求转行做学厨开「深夜食堂」 资深总厨爆金句劝退掀争议：「入行冇嘢学，全行都预制菜！」｜Juicy叮
时事热话
7小时前
60岁男客睇楼突在业主家「爆石」！妻补刀一句话焫㷫业主 经纪崩溃揭震撼结局：真系一世难忘｜Juicy叮
60岁男客睇楼突在业主家「爆石」！妻补刀一句话焫㷫业主 经纪崩溃揭震撼结局：真系一世难忘｜Juicy叮
时事热话
3小时前
强积金新安排！ 65岁以上长者都适用！经「积金易」提取须以「智方便」多重认证身份
强积金新安排！ 65岁以上长者都适用！经「积金易」提取须以「智方便」多重认证身份
生活百科
2026-07-27 12:12 HKT
邓小艾曾欲为新马师曾离世自杀：我接受唔到 忆遭祥嫂公开暴打经过 后明白「妈妈都好惨」
邓小艾曾欲为新马师曾离世自杀：我接受唔到  忆遭祥嫂公开暴打经过  后明白「妈妈都好惨」
影视圈
4小时前
深圳蜂群无人机捕捉「红霞」登陆全过程。
台风「红霞」︱深圳蜂群无人机 捕捉登陆全过程
即时中国
6小时前
16岁少年网上转售洗衣液致富 不足一年创逾百万销售 靠AI筛选入货 感悟「机会处处皆在」
16岁少年网上转售洗衣液致富 不足一年创逾百万销售 靠AI筛选入货 感悟「机会处处皆在」
商业创科
9小时前
中年好声音4｜吴亦伟不满强敌高分黑面？ 网民Cap图批性格小家 被钟镇涛赞好听过张学友惹哗然
影视圈
19小时前
蔡一杰癌细胞扩散受控 《东周刊》独家直击偏方治疗脑癌 中西合璧有成效风骚现身街市
蔡一杰癌细胞扩散受控  《东周刊》独家直击偏方治疗脑癌  中西合璧有成效风骚现身街市
即时娱乐
6小时前