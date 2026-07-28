美中期选举倒数百日 共和党面临众院失守危机

美国中期选举倒数100天之际，民调显示总统特朗普领导的共和党，可能失去众议院掌控权，且参议院争夺战也非常艰巨。

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参院争夺战也非常艰巨

若民主党取得众议院多数，可掌控权力庞大的委员会及传唤调查权，届时特朗普政府可能遭受长达两年的调查，并可能使他面临第3次弹劾。

共和党带着微弱的众议院多数席位优势进入最后冲刺，但受总统支持度低迷、物价居高不下及伊朗战事胶着的影响，选民不满情绪持续升温。

选情预测网站决策台总部（Decision Desk HQ）预测，民主党有59%的机率赢得众议院，并预测取得224席对211席的多数优势。至少参议院选情，共和党也仅有微弱优势，保住参议院控制权的机率略低于五分之三。

通常执政党在中期选举中都会陷入劣势，且这次只需要翻转少数席位即可扭转大局。民主党引用的民调显示，选民如今在通胀、医疗保健，甚至长期被视为共和党强项的移民议题上，对民主党的信任度都高于共和党。