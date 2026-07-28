美伊战争 | 最新民调：仅3分1美国人支持伊朗战争 创下5个月来新低

路透社/益普索（Reuters/Ipsos）周一发表的最新民调显示，仅约3分之1的美国人支持对伊朗战争，创下这场持续5个月冲突爆发以来的支持率新低。多数受访者认为，总统特朗普并未清楚说明他的目标。

特朗普对伊朗战争提出过数个不同目标，包括协助伊朗人民推翻现政权、摧毁伊朗弹道导弹能力，以及阻止伊朗取得核武。但民调发现，69%的美国人，包括40%的共和党支持者，认为特朗普「未能清楚说明美国军事介入伊朗的目标」。

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白宫指特朗普不会依据「瞬息万变的民调」作出决策。路透社

特朗普的施政支持率略回升至37%。路透社

对这场战争支持率一直低于40%

自美国和以色列于2月28日对伊朗发动空袭以来，民众对这场战争的支持率一直低于40%，这与近几场美国重大军事冲突初期形成鲜明对比。

尽管各场战争背景不同，但根据盖洛普民意调查，2003年至2011年的伊拉克战争在初期获得约70%美国人的支持；在2001年至2021年持续的阿富汗战争初期，约有90%的美国民众支持这场战争。

白宫：总统不会依民调作决策

对此白宫发言人韦尔斯表示，特朗普不会依据「瞬息万变的民调」作出决策，并重申总统坚定致力于防止伊朗取得核武。韦尔斯说：「对美国人民而言，最重要的是拥有一位敢于采取果断行动、保障他们安全的三军统帅。」

这项于24日至26日进行的民调也显示，特朗普的施政支持率略回升至37%，较上月增加3个百分点。上月，特朗普的支持率追平了其任内的最低纪录。民调也显示，已登记的无党籍选民中，有36%表示支持民主党国会候选人，高于支持共和党候选人的20%。民调并发现，在经济政策议题上，无党籍选民同样较倾向支持民主党。

