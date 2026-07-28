美伊战争｜特朗普称美伊谈判进展良好　警告未达新协议将恢复军事打击

美国总统特朗普周一（28日）表示，美国与伊朗正就双方冲突进行「良好谈判」，并有足够耐心与伊朗达成新协议，但警告若外交努力失败，美方将恢复甚至扩大对伊朗的军事打击。

特朗普：若谈判未能突破 或恢复军事行动

特朗普在乘坐「空军一号」前往密歇根州途中向记者表示，目前美伊谈判「进展良好」，认为双方很大机会取得成果，「如果发生了，那很好；如果没有发生，我们就恢复到两天前的状态。」他强调，美军目前弹药库存充足，有大量不同类型武器可供使用。

特朗普接受美国新闻网站Axios访问时亦表示，他决定暂停持续两星期、连续13晚的空袭，是希望给谈判一次机会，但若外交未能取得突破，他可能下令恢复更大规模军事行动，并称「时间不多了，要么速战速决，要么干脆作罢」。

特朗普在乘坐「空军一号」前往密歇根州途中向记者表示，目前美伊谈判「进展良好」，认为双方很大机会取得成果。路透社

伊朗外长阿拉格齐（Abbas Araghchi）早前表示，伊朗并未退出谈判，只是暂时中止，并愿意在瑞士日内瓦、卡塔尔多哈或巴基斯坦伊斯兰堡，继续与美国谈判，同时希望依次恢复有关霍尔木兹海峡、冻结资金及核问题的谈判。

伊朗外交部发言人巴加埃（Esmail Baghaei）周一表示，美伊双方仍透过斡旋国传递讯息，伊朗从未放弃外交途径，但否认由伊朗主动要求恢复谈判，形容相关报道属「捏造」，强调「这并非伊朗的行事方式」。

中东多个周一遭无人机袭击

不过，在美军暂停空袭期间，中东局势仍然紧张。沙特阿拉伯、约旦及伊拉克周一先后通报遭无人机袭击。沙特表示，防空系统拦截多架飞往石油设施、包括首都利雅得目标的无人机，指无人机由伊朗支持的伊拉克武装组织发射，并保留作出回应的权利。也门胡塞武装则声称，向沙特东西输油管道发动攻击，以报复沙特无人机进入也门领空。

据美国传媒报道，目前谈判主要透过伊朗与阿曼之间进行，卡塔尔、巴基斯坦、埃及，以及特朗普女婿库什纳（Jared Kushner）和美国中东问题特使威特科夫（Steve Witkoff）亦有参与，谈判重点包括重新开放霍尔木兹海峡，以及重启全面核协议谈判。