美国驻多伦多总领事馆遭枪击 今年第二度遇袭

加拿大多伦多警方表示，美国驻多伦多总领事馆当地时间周一（28日）凌晨再次遭枪击，至少一发子弹击中总领馆外墙，事件中无人受伤，是该建筑今年第二次遭枪击。

警方表示，事发于凌晨约4时46分，一名负责驻守美国驻多伦多总领事馆的警员听到枪声后，发现一辆白色私家车高速驶离现场。警方其后展开追截，但由于涉案车辆车速过快，基于公共安全考虑决定终止追捕。

警方其后在现场检获一个弹壳，总领馆正门外墙受损，遗下一个弹孔。警方暂未公布犯案动机，亦未确认案件是否与今年3月发生的同类枪击事件有关，强调调查仍处于初步阶段。

美国国务院表示，正与加拿大当局紧密合作调查事件，美国驻加拿大大使馆及各地领事馆维持正常运作，但多伦多领事馆部分例行领事服务需重新安排。

安大略省省长福特（Doug Ford）亦谴责事件，并提及多伦多两间犹太人经营的面包店周末遭破坏，要求警方尽快将涉案人士缉拿归案，并依法严惩。

美国驻多伦多总领事馆今年3月亦曾遭人连开数枪。警方其后拘捕三名疑犯，并加强总领馆及以色列驻多伦多领事馆的保安。警方今年6月曾透露，有年轻人收受报酬，向包括犹太教堂、犹太学校及美国驻多伦多总领事馆等目标开枪。当局在3月案件的拘捕行动中，一名警员殉职。