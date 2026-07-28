新加坡3青少年网上「自我激进化」被拘 两人涉嫌策划校园及公共场所袭击

新加坡内部安全局（ISD）公布，当局今年4月至6月期间拘留3名因网上接触暴力极端思想而「自我激进化」的青少年，三人涉嫌分别策划持刀、枪械及炸弹袭击。当局表示，案件互不相关，但反映青年受网上极端内容影响的风险正在上升。

14岁少沉迷枪击内容 离发动袭击仅数星期

据《联合早报》及法新社报道，3名被拘留者均依据《内部安全法令》接受处置，当中包括一名14岁中二学生，成为新加坡历来在该法令下被拘留的最年轻人士。内政部长兼国家安全统筹部长尚穆根表示，该少年被捕时，距离原定发动袭击「只剩几个星期」，形容情况十分危险。

调查显示，14岁少年自12岁起便透过网上游戏平台接触模拟校园枪击的内容，其后观看大量枪击、处决等暴力影片，并逐渐受到「伊斯兰国」（IS）极端思想影响。他曾计划在学校假期期间，于校内袭击非穆斯林教师及同学，认为假期期间校内人手较少，较容易行动。他更曾撰写长达21页的「行动号召」文件，列出袭击目标、武器及行动计划，并打算直播过程。

被捕14岁少年沉迷校园射击游戏。新加坡内政部网站截图

被捕14岁少年沉迷校园射击游戏。新加坡内政部网站截图

内部安全局指出，该少年除了接触伊斯兰极端主义思想外，也曾吸收反犹太主义、新纳粹主义及白人至上主义等极端理念，当局形容这类同时受多种极端思想影响的情况为「复合式暴力极端主义」（Composite Violent Extremism）。

被捕大专生曾研究加入武装组织

另外两名被拘留者分别为19岁大专生及15岁中学生。19岁男子于2022年开始接触极端宗教思想，受海外极端传教者及「伊斯兰国」宣传影响，曾研究前往加沙或索马里加入武装组织，并涉嫌策划持刀袭击三巴旺空军基地人员及校内LGBTQ学生，同时尝试攻击多个穆斯林组织网站。当局表示，他是首名因企图发动网络攻击而被内安法处理的自我激进化人士。

15岁少年则在以巴冲突后，透过网络接触大量与巴勒斯坦相关的极端内容，逐渐形成建立「马来亚哈里发国」的想法，并曾宣誓效忠「伊斯兰国」，研究利用压力锅炸弹发动袭击。内部安全局表示，虽然他的计划仍处于早期阶段，但已出现准备行动迹象。

10年内共23名青年被援引内安法处理

尚穆根指出，近年青年激进化问题日益受到关注，过去约10年间，新加坡共有23名青年被当局援引内安法处理，其中超过一半曾企图在本地发动袭击。他强调，安全部门必须每次准确判断并及早介入，但「企图发动袭击者只需要成功一次」，因此家人、朋友及学校社群的警觉至关重要。

教育部长李智升表示，今次事件幸得学校内有人及时发现并举报，反映教育界在识别受极端思想影响人士方面发挥作用。他指出，当局会继续透过培训、工作坊及演练，提高教师及学生领袖辨识风险的能力。

法新社指出，新加坡政府近年一直将青年网上激进化列为恐怖主义威胁中的重要问题。2024年恐怖主义威胁报告显示，当局掌握的52宗自我激进化个案中，有13宗涉及20岁或以下人士。当局呼吁市民保持警觉，如发现身边人士接触暴力极端思想或出现可疑行为，应及早向有关部门报告。