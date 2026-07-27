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印度30岁男不忍祖母离世 扑入火化炉图殉葬重伤

即时国际
更新时间：22:15 2026-07-27 HKT
发布时间：22:15 2026-07-27 HKT

印度发生恐怖企图殉葬事件。有30岁男子不忍与其感情深厚的祖母离世，在祖母火化当日，竟随祖母遗体扑入焚化炉，惊悚行径令在场亲友及火化场职工吓呆。男子虽被众人合力拉离火化炉，但已身受重伤。

综合印度媒体报道，事件发生于印度西孟加拉邦纳迪亚县（Nadia），20日晚，当地一名老妇逝世，亲人将其遗体送到火葬场，举行完告别仪式，便准备将遗体送入火化炉火化。

印度有男子企图为离世祖母殉葬，跳入火化炉重伤。
印度有男子企图为离世祖母殉葬，跳入火化炉重伤。
印度有男子企图为离世祖母殉葬，跳入火化炉重伤。
印度有男子企图为离世祖母殉葬，跳入火化炉重伤。
印度有男子企图为离世祖母殉葬，跳入火化炉重伤。
印度有男子企图为离世祖母殉葬，跳入火化炉重伤。

此时，死者30岁孙儿因德拉吉特（Indrajit Biswas），疑悲伤过度，突然扑上承载遗体的滑轨，跟著祖母进入烈焰熊熊的火化炉。

现场的工作人员及亲友，一时被因德拉吉特的疯狂行径吓得不知所措，数秒后，多名工作人员才反应过来，硬将已大半身体陷入火化炉的因德拉吉特拉走，但他已严重烧伤，目前仍留医治疗。警方已正式介入调查，试图厘清事件的具体过程与原因。

 

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