尹锡悦违《选举法》一审判囚年半缓刑3年 国民力量或要退还逾2亿竞选经费

南韩首尔中央地方法院于27日对前总统尹锡悦涉嫌违反《公职选举法》一案作出一审宣判，判处被告人尹锡悦有期徒刑1年6个月，缓刑3年。若此判决最终定谳，最大在野党「国民力量」将必须向中央选举管理委员会退还第20届大选期间获报销的397亿韩元（约合2.2亿港元）竞选费用。

身负至少8宗刑事案件

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法院认定尹锡悦在大选期间的两项指控均构成犯罪。其一，尹锡悦于2021年12月14日应记者俱乐部「宽勋俱乐部」邀请出席讨论会时，发表了「未曾向前龙山税务署署长尹宇镇介绍李姓律师」的言论，法庭经查证后认定该发言与事实不符，构成虚假陈述。

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其二，尹锡悦于2022年1月17日接受采访时，声称自己是在党内负责人介绍下才认识号称「干津法师」的僧侣全成培（音译），且从未与妻子金建希一同与全氏见面。法庭同样认定该说法不实。因为据了解，全成培为金建希相关弊案的关键涉案人，涉嫌曾向金建希行贿。

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根据南韩《公职选举法》规定，总统当选人或得票率达15%以上的候选人可获全额报销竞选费用；但若相关人员于当选后被判处100万韩元以上的罚金刑或有期徒刑且判决确定，其所属政党即须全额退还先前获得补贴的竞选经费。

目前，前南韩总统尹锡悦身负多宗刑事案件，包含已有一案三审定谳、一案刚经一审判决，以及约7起官司仍在审理或审判程序中。