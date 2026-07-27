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《神探伽利略》︱日本名作家东野圭吾离世享年68岁 曾发表逾百著作

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更新时间：15:55 2026-07-27 HKT
发布时间：15:23 2026-07-27 HKT

据日本媒体报道，曾创作出《嫌疑人 X 的献身》、《白夜行》等多部畅销作品的日本国民级推理小说家东野圭吾，于7月23日因大肠癌离世，享年 68 岁，告别式已以家葬形式举行。 

东野圭吾的小说常被改为影视娱乐作品。中央社
东野圭吾的小说常被改为影视娱乐作品。中央社
东野圭吾是日本著名的高产推理小说作家。
东野圭吾是日本著名的高产推理小说作家。
《神探伽利略》剧照。
《神探伽利略》剧照。

东野圭吾 1958 年生于大阪市，毕业于大阪府立大学电气工程专业。他早年曾任职于制造企业担任工程师，并在工作之余展开创作生涯。1985年，他凭借发生在女子高中的密室杀人推理小说《放学后》斩获第 31 届江户川乱步奖，从而正式出道。

1999 年再以长篇小说《秘密》拿下第 52 届日本推理作家协会奖。  2005 年发表的代表作《嫌疑人 X 的献身》，讲述天才数学教师与物理学家的智力博弈，作品兼具出人意料的真相与纯粹动人的情感，一举包揽直木奖与本格推理小说大奖。

包含该作在内的「神探伽利略」系列被改编为由福山雅治主演的影视作品，收获极高人气。他还创作了加贺恭一郎系列、《假面饭店》系列以及《解忧杂货店》等著作，累计发表作品超过百部，无数著作被海内外改编为影视剧，为日本当代最具影响力的国民作家之一。

 
 
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