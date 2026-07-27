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新版欧罗︱欧洲网民恶搞设计引共鸣 力数治安差德铁延误宗教争议

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更新时间：16:01 2026-07-27 HKT
发布时间：16:01 2026-07-27 HKT

欧洲中央银行近日正式公布新一代欧元纸币的10个入围设计方案，并已于2026年7月23日起展开公众线上投票。然而，比起官方版本，广大网友或许对「恶搞版」的新欧元印象更加深刻——日前就有欧洲网民发挥超凡创意，对新版欧元进行了一番幽默恶搞。

恶搞比正版设计更具吸引力

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有网友在5欧元（约港币46.1元）纸币上呈献巴塞隆拿圣家堂前黑衣人扒窃游客背包的画面，借此讽刺西班牙观光区严重的偷窃问题；10欧元（约港币92.2元）则有两个版本：其中一款描绘iPhone连接USB-C充电线，呼应欧盟强制手机统一采用USB-C介面的新规定；另一个版本则勾勒出荷兰风车田间一群人跪地祈祷的景象，反映当地移民与宗教议题引发的热议。

20欧元（约港币184.4元）呈现巴黎艾菲尔铁塔前小贩非法摆卖纪念品的情形，揭示法国旅游区常见的无牌小贩现象；50欧元（约港币461元）被改成德国铁路电子告示牌显示「Zugfälltaus」（班次取消），并搭配工人维修路轨的场面，嘲笑德铁频繁误点与取消班次的日常。

至于100欧元（约港币922元），则被印上了以塑胶绳相连的樽盖与瓶身，对应欧盟「一次性塑胶指令」中要求饮品樽盖必须连著瓶身的环保新规。

这批恶搞设计虽然只是网民自娱自乐的创作、并未获得官方认可，但却以最贴地、最真实的角度反映了欧洲各国的社会现象与欧盟政策争议，相较于传统的官方历史人物版本，反而更能引发民众共鸣。

新一代欧元纸币有两个主题

本次欧元改版分为「欧洲文化」与「河流与雀鸟」两大主题，并开放公众线上评分投票直到9月21日，预计于2026年底由欧洲理事会做出最终决定。
 

在「欧洲文化」系列中，各面额纸币皆注入了代表性的文化巨擘，包括5欧元的歌剧天后玛丽亚·卡拉丝（MariaCallas）、10欧元的伟大音乐家贝多芬（LudwigvanBeethoven）、20欧元的著名科学家玛丽·居礼（MarieCurie）、50欧元的文学大师塞万提斯（MigueldeCervantes）、100欧元的全能艺术家达文西（LeonardodaVinci），以及200欧元的诺贝尔和平奖得主贝尔塔·冯·苏特纳（BerthavonSuttner）。

而一纸币的另一主题则是「河流与雀鸟」，就象征跨国界的连结与自然生态，例如有5欧元雀鸟：家燕（BarnSwallow）河流：爱尔兰香农河（Shannon）；而10欧元雀鸟：翠鸟（Kingfisher）河流：多瑙河（Danube）等等。
 

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