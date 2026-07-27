Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

温哥华45平方呎露台放床出柤 号称「私人房」 月租5400港元

即时国际
更新时间：14:34 2026-07-27 HKT
发布时间：14:34 2026-07-27 HKT

加拿大温哥华一个租屋广告近日引发网民热议，有关广告由租赁仲介公司GoTwo Prime Living在Facebook Marketplace刊登，显示房东在公寓露台摆放单人床及一组桌椅便对外出租，月租达980加币（约5426港元），被网民转贴至Reddit论坛后，累积7万个赞好和超过4000则留言。

照片中明显可见，这间标榜「私人房间」的出租房，根本算不上房间而是公寓露台，四面环绕落地窗，空间约仅45平方呎，仅放得下一张单人床、床架、床头灯和一组桌椅，几乎没有空间转身。

露台四面环绕落地窗，空间约仅45平方呎。Facebook Marketplace
露台四面环绕落地窗，空间约仅45平方呎。Facebook Marketplace
加拿大温哥华有房东把露台当房间出租。Reddit
加拿大温哥华有房东把露台当房间出租。Reddit

主打学生与年轻上班族

广告中强调，该房「附家具、坐落市中心黄金地段」，还特别点名「非常适合学生与年轻上班族」，预计8月1日起可入住。

但在这个所谓「私人房间」中，床铺几乎占满大半空间，入住者还必须穿越客厅才能进出，生活便利性与私隐性都受到质疑。此外，外界也担心露台门是否具备足够隔音效果，以及冬夏季节的居住舒适度。

被指图诈骗国际学生或新移民

这则广告一度登上Reddit热门页面，网民纷纷批评，「想像一下，每个月花近千加币租一个露台」、「把『私人』放进标题真是绝了」、「这世界的贪婪让人心寒」。

有自称住在温哥华的用户直指，类似手法早已屡见不鲜，这种广告有好几百则，目的是为了诈骗国际学生或新移民，或者是为了提高租房网站算法中的排名。

广告引发关注后急下架

这个广告引发加拿大媒体关注，并在Reddit贴爆红后，便从Facebook Marketplace下架，暂不清楚是因已顺利租出或房柬察觉舆论压力后撤除。

最Hit
胡志伟抵英获准「入境保释」逗留7日 本周三或被递解出境 否认寻求政治庇护
01:00
胡志伟抵英获准「入境保释」逗留7日 本周三或被递解出境 否认寻求政治庇护
政情
7小时前
毛舜筠谈旧爱张国荣揭分手原因：佢好钟意我 哥哥曾感叹走入婚姻或可改变一生
毛舜筠谈旧爱张国荣揭分手原因：佢好钟意我 哥哥曾感叹走入婚姻或可改变一生
影视圈
5小时前
台风「白海豚」最快周二生成 气象迷指「又强又大」或扑日本
台风「白海豚」最快周二生成 气象迷指「又强又大」或扑日本
即时国际
18小时前
理大聚焦前沿人工智能技术 率14初创参展LEAP East 2026 拓中东机遇
教育资讯
38分钟前
国际连锁茶饮店疑用科技海绵洗食器 专家警告恐释一级致癌物甲醛 即睇成分/高危用法/正确用途
国际连锁茶饮店疑用科技海绵洗食器 专家警告恐释一级致癌物甲醛 即睇成分/高危用法/正确用途
食用安全
2026-07-26 12:00 HKT
巴士站旁曝光「忘年主仆恋」？ 伯伯死扯完约外佣遭儿子怒斩情丝 苦鸳鸯隔玻璃眉目传情｜Juicy叮
巴士站旁曝光「忘年主仆恋」？ 伯伯死扯完约外佣遭儿子怒斩情丝 苦鸳鸯隔玻璃眉目传情｜Juicy叮
时事热话
3小时前
飞机工程公司男职员由6米高堕下，送院不治。梁国峰摄
00:34
赤𫚭角飞机工程公司男职员6米高堕下 送院不治
突发
1小时前
刘佩玥爆圈内流传「防狼名单」 点评三位男艺人操守 揭女同事疑被「抽水」嬲爆
刘佩玥爆圈内流传「防狼名单」 点评三位男艺人操守 揭女同事疑被「抽水」嬲爆
影视圈
19小时前
台风红霞｜八号波搭的士遇良心司机 无㓥客坚持按咪表收费 打工仔感动加车资至「呢个银码」｜Juicy叮
台风红霞｜八号波搭的士遇良心司机 无㓥客坚持按咪表收费 打工仔感动加车资至「呢个银码」｜Juicy叮
时事热话
2026-07-26 14:19 HKT
赴内地大厂工作！北漂港人深感文化冲击  看见「这一幕」叹香港小孩太幸福 「『拼』的程度是另一种层级」
赴内地大厂工作！北漂港人深感文化冲击  看见「这一幕」叹香港小孩太幸福 「『拼』的程度是另一种层级」
生活百科
23小时前