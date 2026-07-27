温哥华45平方呎露台放床出柤 号称「私人房」 月租5400港元

加拿大温哥华一个租屋广告近日引发网民热议，有关广告由租赁仲介公司GoTwo Prime Living在Facebook Marketplace刊登，显示房东在公寓露台摆放单人床及一组桌椅便对外出租，月租达980加币（约5426港元），被网民转贴至Reddit论坛后，累积7万个赞好和超过4000则留言。

照片中明显可见，这间标榜「私人房间」的出租房，根本算不上房间而是公寓露台，四面环绕落地窗，空间约仅45平方呎，仅放得下一张单人床、床架、床头灯和一组桌椅，几乎没有空间转身。

露台四面环绕落地窗，空间约仅45平方呎。Facebook Marketplace

加拿大温哥华有房东把露台当房间出租。Reddit

主打学生与年轻上班族

广告中强调，该房「附家具、坐落市中心黄金地段」，还特别点名「非常适合学生与年轻上班族」，预计8月1日起可入住。

但在这个所谓「私人房间」中，床铺几乎占满大半空间，入住者还必须穿越客厅才能进出，生活便利性与私隐性都受到质疑。此外，外界也担心露台门是否具备足够隔音效果，以及冬夏季节的居住舒适度。

被指图诈骗国际学生或新移民

这则广告一度登上Reddit热门页面，网民纷纷批评，「想像一下，每个月花近千加币租一个露台」、「把『私人』放进标题真是绝了」、「这世界的贪婪让人心寒」。

有自称住在温哥华的用户直指，类似手法早已屡见不鲜，这种广告有好几百则，目的是为了诈骗国际学生或新移民，或者是为了提高租房网站算法中的排名。

广告引发关注后急下架

这个广告引发加拿大媒体关注，并在Reddit贴爆红后，便从Facebook Marketplace下架，暂不清楚是因已顺利租出或房柬察觉舆论压力后撤除。