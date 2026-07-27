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伦敦格域机场供水中断 旅客无法上厕所 餐厅商店关门

即时国际
更新时间：13:55 2026-07-27 HKT
发布时间：13:55 2026-07-27 HKT

英国伦敦格域机场(Gatwick Airport)，因附近一家水源处理厂停电，导致周日供水中断，厕所无水冲洗，餐厅和酒吧也被迫停业。格域机场是继希斯路机场之后旅客流量第2大的英国机场，由于酒吧和餐厅关闭，座位短缺，乘客只能坐在地板上。

格域机场2个航厦都没水可用，机场方面表示他们正在向旅客、工作人员提供瓶装水，并采取其他紧急措施，以确保旅客的健康与安全。但有乘客在社交平台贴文抱怨，并未见到工作人员派水。

格域机场停水，店舖停业。美联社
格域机场停水，店舖停业。美联社
格域机场是继希斯路机场之后乘客流量第2大英国机场。美联社
格域机场是继希斯路机场之后乘客流量第2大英国机场。美联社

乘客保罗.李（Paul Lee）表示，他没有听到任何关于停水的消息，也没有看到有人分发瓶装水。他在接受英国广播公司（BBC）访问时表示：「对于需要上厕所的人来说，这很不方便。我很快就要起飞了，所以没关系，但几个小时后，这对其他乘客来说就糟糕了。」

大堂座位不足 旅客席地而坐

英国自来水公司SES Water指出，在水源处理厂停电后，部分用户出现水压降低或停水的情况，格威机场也受到影响，目前正在尽全力抢修。

虽然发生故障的水源处理厂在周日下午已恢复运作，但格域机场仍需时善后，服务未能即时复常。

由于酒吧和餐厅关门，大堂座位不足，许多旅客只能坐在地上。
  

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