俄乌战争 | 泽连斯基访英晤贝安德 共享抗俄电子干扰技术

乌克兰总统泽连斯基周一访问英国，是英国新任首相贝安德就任后首位到访的外国领袖。英国政府宣布，将与乌克兰分享名为「石斗篷」（Stone Cloak）的新型军用电子干扰技术知识产权。这款大小如平板电脑的装置可安装于无人机上，能有效阻止俄罗斯防空系统追踪。

唐宁街10号强调，贝安德出任首相后马上接待泽连斯基访英，凸显英国对乌克兰的坚定支持。泽连斯基预计周二抵达华盛顿访问，届时将与美国总统特朗普举行会谈。

贝安德表示，英国对乌克兰的支持坚定不移。路透社

本月乌克兰因俄罗斯攻击造成的平民伤亡人数创下逾4年来新高。美联社

贝安德：坚定支持乌克兰

贝安德将在英国海军基地会晤泽连斯基，并会与超过200名在当地参与海上演习的乌克兰水兵会面，听取英国主导的训练项目如何协助加强乌克兰武装力量，为乌军未来在黑海清除水雷与执行海上安全任务做准备。

贝安德发声明表示，英国对乌克兰的支持坚定不移，在乌克兰实现持久公正的和平之前，英方绝不退缩，警告俄罗斯不要怀疑英国的决心。

此外，泽伦斯基在接受英国天空新闻（Sky News）专访时表示，希望能与英国签署「无人机协议」并在英国建立无人机工厂，以应对乌克兰目前防空导弹不足的困境。

乌7月平民死伤创新高

与此同时，根据乌克兰政府数据，本月乌克兰因俄罗斯攻击造成的平民伤亡人数创下逾4年来新高，多达377名平民死亡、2129人受伤。

俄军这些攻击包括大量难以拦截的弹道导弹，俄军也多次锁定乌克兰首都基辅发动攻击。

泽连斯基表示，单是在过去一周，俄军已动用近1700架无人机、逾1630枚导引航空炸弹，以及逾50枚弹道导弹。

基辅周日凌晨亦遭俄军弹道导弹攻击；乌克兰其他地区稍后也遭炮击，至少造成6人死亡。

乌加强攻击俄炼油厂

乌克兰过去1周则持续利用无人机和飞弹攻击俄罗斯能源基础设施，包括多座炼油厂。相关行动促使俄罗斯将柴油出口禁令延长至年底。

俄罗斯则以攻击乌国北部加油站作为报复，并加强攻击乌国的黑海及多瑙河港口。

