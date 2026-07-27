传美密谋史上最复杂行动 特战部队拟攻伊朗核设施 强夺浓缩铀

美军连续13天轰炸伊朗，之后暂时停手，总统特朗普表明愿意倾听伊朗诉求，德黑兰也表示欢迎。不过《纽约邮报》披露，特朗普正酝酿「史上最复杂行动」，特种部队正在待命，拟从戒备森严的伊朗核设施中夺取浓缩铀。国际原子能总署（IAEA）去年估计，伊朗拥有超过2万磅的浓缩铀。

美伊签署和平协议后战火不但依旧持续，还扩大至红海、里海，波斯湾周边国家也受到牵连。在连续13晚轰炸伊朗后，特朗普上周五（24日）晚间突然宣布暂停攻击，指「愿意倾听」对方诉求，希望能与伊朗达成协议。知情人士也透露，副总统万斯也担心战火升级以及弹药库存不足。

传美军拟派特战部队攻伊朗核设施。美军网页army.mil

传特种部队正在待命攻伊朗核设施。美陆军FB

美军传拟派出数千地面部队攻伊。路透社

需出动数千地面部队

不过《纽约邮报》上周六引述消息人士揭露，特朗普政府正筹备「军事史上最复杂的行动」，将需要出动数千名地面部队强攻伊朗核设施，过程中必须避开陷阱、动用工程人员，并部署大规模防御部队包围设施，接著由一小队特种作战人员负责取出核材料，整个过程「极度危险」。

独立军事情报媒体《The High Side》报道，这支特种作战部队可能包括海豹部队第6分队（SEAL Team 6）银色中队（Silver Squadron）、陆军第2游骑兵营（2nd Ranger Battalion），以及第21兵工连（21st Ordnance Company）。当中以第21兵工连的角色最为吃重，将负责从大部分遭摧毁的福尔多（Fordo）设施以及伊斯法罕（Isfahan）设施中处理并运出数量不明的浓缩铀。

传伊朗深埋地雷炸药 阻美军突袭

报道指出，为了执行任务，美军工程人员必须在抵挡伊朗攻击的同时，挖开遭摧毁的设施入口，另外还需要完全控制一条空中走廊，以便军方能飞往安全地点。

美国有线新闻网（CNN）报道，伊朗已在伊斯法罕设施的隧道内埋设地雷和炸药，以防设施遭到突袭。

镐山成美头号目标

此外，深埋在地底的镐山（Pickaxe Mountain）设施也成美方关注的头号目标。《华尔街日报》报道，伊朗可能已在去年秋天把数千台浓缩铀离心机转移至戒备森严的镐山，但美方尚不清楚当地存放的实际数量。

专家指出，镐山设施由于难以靠空袭摧毁，可能需要出动特种部队，而行动可能类似美军「斩首」委内瑞拉总统马杜罗的突袭行动，涉及渗透、设置炸药、迅速撤离。