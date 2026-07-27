台风白海豚︱最快今下午生成料扑向日本 途经高水温区域能量恐再增强

一风未平，一风又起。今年第13号台风「白海豚」预估最快今日（27日）下午就会成形；由于环境适合发展，预估强度上看强烈台风。

今年台风明显高于历年平均

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路径方面，台湾中央大学大气科学系兼任副教授吴德荣推算，「白海豚」的模拟路径将先偏西再转西北，预计朝日本方向前进。

另有气象专家指出，海面水温是影响台风发展的关键因素之一，一般而言，海温达26至27°C以上即有利于热带系统增强。目前预估「白海豚」未来将行经水温超过30°C的暖海域，可望获得充足能量，因此仍有进一步增强的空间。

根据日本气象厅统计，今年自1月以来每个月皆有台风生成。若「白海豚」顺利形成，将是继7月24日生成的第12号台风「红霞」之后，本月第5个生成的台风。相较于西北太平洋7月平均每年生成3.7个台风，今年数量已明显高于历年平均。

