美伊战争 | 美军18死624伤 美国防部新增统计分类 遭质疑淡化战损

根据美国国防部更新的美军伤亡统计，自7月美军重启伊朗战事以来，已有4名美军死亡、207人受伤。而整个伊朗战事中，美军累计伤亡人数达642人，其中18人死亡。不过，国防部的国防伤亡分析系统（DCAS）新增名为「海外行动」的分类，用来统计自7月7日起的阵亡与受伤人员。此举引发外界质疑，美军是否刻意淡化伊朗战争对官兵造成的伤亡。

国防伤亡分析系统最新数据显示，截至7月25日，美军对伊朗发起的「史诗怒火」军事行动累计造成14名美军人员死亡、417人受伤。

美国国防部更新美伊战争中美军的伤亡统计数字。路透社

美国国防部新增统计分类，遭质疑淡化美军战争损失。路透社

美军已暂停攻击伊朗。法新社

新增海外行动分类 单独统计重启战事死伤

而国防伤亡分析系统新增名为「海外行动」的分类，用来单独统计自7月7日以来美军伤亡情况。

根据最新数据，若将DCAS更新资料与「史诗怒火行动」（Operation Epic Fury）的伤亡数字合并计算，自美国2月28日对伊朗开战以来，已有18名美军阵亡、624人受伤。其中伤兵人数较CNN上周统计的482人大幅增加。

事实上，自重启伊朗战事后，美国国防部对军事战略与伤亡资讯的公开程度，比战争第一阶段更低。国防部自5月初以来未再就伊朗战事召开记者会，美军中央司令部也停止向媒体定期更新伤亡数字。尽管如此，国防部官员仍坚称，DCAS网站正是国防部对外公开战争死伤资讯、维持透明度的重要证明。

