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西雅图美食节惊爆枪击 众人恐慌奔逃 至少2死5伤

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更新时间：11:21 2026-07-27 HKT
发布时间：11:21 2026-07-27 HKT

美国华盛顿州西雅图市中心地标西雅图中心（Seattle Center），于当地时间周日（26日）举行1年1度的西雅图美食节（Bite of Seattle），讵料现场突然传出枪响，造成至少2人死亡，5人受伤。

西雅图美食节聚集了数百间商家参与，同时还有音乐表演。2名与会者透露，他们听到西雅图中心内传出7、8声枪响，紧接著众人就惊慌得四处奔逃，现场陷入一片混乱。

人群恐慌互相踩踏

47岁的斯金纳（Paul Skinner）说：「起初我只听到听起来像是一些非常响亮的烟花声。然后，气氛变了。成群的人开始往回涌。我只告诉我的员工趴下。」

另一名59岁的目击者贝伦兹（Todd Behrends）则表示，他听到的是好几轮枪声，恐慌的人群开始奔跑并互相推挤逃离，一名女子在混乱中摔倒，腿被人踩到。当他也跑向出口时，看到一名女子倒在地上，还有一名男子被抬上担架。

目击者：地上躺尸体

25岁的瓦科纳博（Estan Wakonabo）事发时正和女友在美食节现场，他说活动一开始就人满为患，几乎无法移动。枪声响起后，人们开始互相践踏。他后来回到现场，看到地上有几名枪击受害者，其中包括一具被黄色床单覆盖的尸体。

据当局称，警方和救援人员在傍晚6点左右接报，随即赶往现场。西雅图警方在X平台频道发消息称，有多名枪击受害者，呼吁民众尽量避开路过该地区，并指称有多人受伤，但尚未说明确切伤亡情况。

单轨观光列车停驶

受到枪击案影响，西雅图单轨观光列车宣布当天剩余时间全面停驶。

太平洋科学中心（Pacific Science Center）IMAX影院的电影亦暂停播放，观众被告知举起双手缓慢走出影院，随后10到15名持枪警察入内搜查。

西雅图美食节是在西雅图中心举办了数十年的标志性活动，也是园区最繁忙的年度盛事之一。去年的活动吸引了28.2万人次。

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