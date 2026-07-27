欧洲最高峰 | 攀登俄厄尔布鲁士峰遇险 波斯尼亚5登山客丧命

5名来自波斯尼亚的登山客在欧洲最高峰、位于俄罗斯的厄尔布鲁士峰（Mount Elbrus）遇难。厄尔布鲁士峰海拔5462米，是欧洲第一高峰、世界七大洲最高峰之一，也是一座被严寒冰雪覆盖的休眠火山。

这5人与另外2名来自波斯尼亚-黑塞哥维那的登山者，于上周五开始攀山，翌日由于山上天气迅速恶化，整支队伍不幸偏离了原本的登山路线受困。随后，其中一名登山客成功下山并向当局求救。

厄尔布鲁士峰被严寒冰雪覆盖。法新社

厄尔布鲁士峰是欧洲第一高峰。法新社

厄尔布鲁士峰也是一座休眠火山。法新社

遇恶劣天气偏离路线

该名登山客透露，队伍中有2名成员在海拔5100米处身体不适，随后不幸身亡。搜救人员接获通报后立即展开搜救，随后寻获了另一名幸存的登山客，以及另外3名已无生命迹象的登山客遗体。

俄罗斯当局确认，救援人员发现2名遇难者的遗体，其余3人的遗体也已寻获，但受到天气恶劣影响只能暂缓转移，至于2名生还者已送往医院治疗。

包括一对夫妇及女医生

事发后，5名遇难者所属的登山协会发表声明证实相关消息。据报他们来自中部城镇泽尼察，包括1对夫妇、1名女医生，至于其他人员的身分尚未说明。

波黑联邦总理尼克希奇发文慰问遇难者家属，并宣布27日为波黑联邦全国哀悼日。

另有报道援引专业人士的分析，今次登山事故是由于天气状况突然恶化、登山队未及时放弃攀登导致。