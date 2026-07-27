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随旅行团攀登日本富士山 台妇山顶小屋突失意识 紧急运下山送院

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更新时间：10:03 2026-07-27 HKT
发布时间：10:03 2026-07-27 HKT

一名57岁台湾女游客参加旅行团攀登富士山行程，在富士山顶休息时，突然失去意识，警方的山岳救援队在深夜用推土机将她运送下山。

事发于周日（26日），这名台湾女游客与2名姊妹一起随旅行团攀登富士宫登山路线，当天下午6时左右，在山顶休息时不适，出现反复昏迷与恢复意识的情况。  

台湾女游客参加旅行团攀登富士山不适。路透社
台湾女游客参加旅行团攀登富士山不适。路透社
富士山每年吸引大量国内外旅客登山。路透社
富士山每年吸引大量国内外旅客登山。路透社
高海拔环境容易引发高山症。路透社
高海拔环境容易引发高山症。路透社

山屋人员见状立即报警求助，警方山岳救援队随后展开救援，女子经紧急履带式运输车（山区推土机）送下山后，再转送医院治疗，目前详细病况尚未公布。

顺利攻顶后不适

据悉，该名女子当天上午约9时开始登山，下午5时30分左右顺利抵达山顶，随后在休息期间突然昏倒，并反复出现失去意识的情形。

由于山顶地形特殊，救难人员安排女子搭乘紧急履带式运输车，从山顶送往五合目，再转由救护人员送往医院接受治疗。

高海拔易引发高山症

富士山每年吸引大量国内外旅客登山，但高海拔环境容易引发高山症、失温及其他身体不适。

日本警方提醒，民众登山前应充分确认自身健康状况及天气变化，并备妥必要装备。若在出发前或登山途中感到身体不适，或对天候状况有所疑虑，应立即停止登山，切勿勉强攻顶，以降低山难风险。

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