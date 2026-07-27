纽约州中学拟引AI机器人助教 教师工会批极不恰当「让教育失去人性」

美国纽约州萨拉曼卡市中央校区计划新学年在辖下中学的部分科技课程，引入人工智能（AI）人形机械人当助教，引发教师工会不满，批评计划「极不恰当」，会令教育工作失去人性。

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校区与机械人初创公司签订合约

纽约州水牛城以南约60英里的萨拉曼卡市中央校区，约有1300名学生，近三分之一为原住民。该校区早前与机械人初创公司Realbotix签订价值57590美元（约45万港元）的合约，计划9月起先在辖下萨拉曼卡中学部分科技课程，引入名为「Sally」的人形机械人。

Sally外形仿照真人，配有矽胶皮肤及多种面部表情，但只能保持静止的坐姿。校区亦计划引入Realbotix旗下Optio AI系统，为学生提供全天候家居功课辅导及个人化学习支援。校区总监比勒表示，单纯禁止AI并不可行，学校更应教导学生正确使用科技。

然而，教师工会批评校方事前未有咨询教师，认为引入人形机械人「极不恰当」，担心会令教育工作失去人性，并强调「学生不是实验白老鼠」；当地部分原住民居民亦质疑，选择原住民学生比例较高的学校试行计划「缺乏文化敏感度」。

Realbotix今年1月曾于美国消费电子展（CES）展出多款高度仿真的人形机械人。

