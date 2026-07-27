伊朗高官：美军若停火我们也跟进 新一轮谈判现曙光 国际油价跌逾5%

美国连续13晚对伊朗加强空袭后，五角大楼上周五（24日）深夜宣布暂停行动，已连续2天都未传出美国再度攻击的消息。原本于美国每夜攻击后同步对邻近驻有美军基地的国家发动攻击的伊朗，目前也已经连续2晚没有开火。伊朗高层官员表明，只要美国暂停攻击，伊朗也会停止自身的攻击行动。而伊朗最高领袖穆杰塔巴强调，根据伊朗已故最高领袖哈梅内伊制定的政策，伊朗将保卫黎巴嫩视为其战略使命。

由于美军连续2晚未对伊朗发动攻击，让市场对重启新一轮谈判仍抱持审慎乐观态度，亚洲市场周一开市后，国际油价大幅下跌。油价指标北海布伦特原油价格下跌5.58%，报91.38美元；同时，美国西德州中级原油（WTI）也下挫5.46%，报84.43美元。

美军宣布暂停攻击伊朗。路透社

美军继续在海上封锁伊朗。法新社

伊朗表明，只要美国暂停轰炸，德黑兰也会停止攻击。法新社

德黑兰立场：以牙还牙

不愿意具名的伊朗官员表示，德黑兰立场「依然是『以牙还牙』，如果攻击停止，伊朗也会停止自身的行动。这个讯息已经传达给美国」。

美国驻联合国大使瓦尔兹在接受霍士新闻及其他美国媒体访问时表示，特朗普已经决定暂停美方攻击，以便为外交争取更多时间。

瓦尔兹说：「他正在给谈判留一点空间、给它一点余地。」但是他并未透露进一步细节。

美国军方官员近日警告，过去2周空袭是为阻吓伊朗威胁霍尔兹海峡航运。一名不愿意具名的官员表示，原先拟定的目标大体上已经攻击殆尽。

伊朗最高领袖：保卫黎巴嫩乃战略使命

恢复大规模作战依然是选项，但是参谋首长联席会议主席凯恩私下向特朗普表示，考虑到对军火库存的负面影响，此举将带来风险。这其中包括美国在中东地区防空系统使用的拦截弹药。

伊朗最高领袖穆杰塔巴则表明，伊朗对「抵抗阵线」的支持是一项「战略使命」，根据伊朗已故最高领袖哈梅内伊制定的政策，伊朗将保卫黎巴嫩视为其战略使命，「维护黎巴嫩领土完整，并彻底、无条件地停止犹太复国主义政权的侵略，仍然是结束这场战争的首要条件」。