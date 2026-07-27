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法国西班牙山火失控 逾32.5万人疏散 震撼火积云景象曝光

即时国际
更新时间：08:39 2026-07-27 HKT
发布时间：08:39 2026-07-27 HKT

法国西南部及西班牙中部马德里附近的森林大火失控，火势蔓延数百公里，当局紧急撤离超过32万人，燃烧多日的森林大火被形容为怪兽级灾难，更形成恐怖火积云。

法国和西班牙的森林大火已成为两国有史以来和平时期最严重火灾之一，欧盟出动飞机、人员和装备协助两国灭火。法国总统马克龙已经召集内阁危机会议，讨论这次紧急情势。

法国西南部地区山火失控。法新社
法国西南部地区山火失控。法新社
法国吉伦特地区的山火已造成75名消防员受伤。法新社
法国吉伦特地区的山火已造成75名消防员受伤。法新社
法国燃烧多日的森林大火被形容为怪兽级灾难，更形成恐怖火积云。法新社
法国燃烧多日的森林大火被形容为怪兽级灾难，更形成恐怖火积云。法新社
西班牙山火烟直冲天际。路透社
西班牙山火烟直冲天际。路透社

被形容为怪兽级灾难

西班牙民防和紧急服务部门形容阿维拉省附近的火势是怪兽级灾难，指西班牙正面对周长280公里、覆盖7万7000公顷的火场。据西班牙内政部统计，今次中部地区山火累计烧毁约7.7万公顷土地。其中，阿维拉省山火烧毁约5万公顷，为西班牙有记录以来规模最大的山火，邻近的托莱多省也有一场大规模山火正在燃烧。目前，消防部门正努力避免两处火场合一。

内政大臣马拉斯卡表示，火势仍在推进，但速度已有趋缓。不过在东部沿海城市瓦伦西亚附近，消防人员又遭遇新火头，当地已有1万5000人被迫撤离，一名平民在山火中死亡。

西班牙1平民死亡 法国消防员2死75伤

其中马德里自治区、阿维拉省和托莱多省受灾最为严重，近10万人和46个市镇受到影响。此外，东部卡斯特利翁省本周末发生的山火已波及18个市镇，影响超1.6万人。

在法国，消防员全国联合会（FNSPF）表示，这波严重山火在法国主要火场产生前所未见的火积云，这种巨大的火云能制造向外吹送的强风，并且夹带会引发更多大火的闪电。不过也有民众苦中作乐，在海滩上欣赏远方的火积云，照片吸引大批民众朝圣。

法采措施保护波尔多航太中心

法国吉伦特地区的山火已造成75名消防员受伤，当地至少有240户房屋被烧毁，其中许多位于勒波尔日村。

目前约有2500名消防员、1500名军人及约1200名警察已部署至吉伦特地区。

法国国防部表示，已采取特别措施保护波尔多周边的工业用地，该地是该国航空航太产业的重要中心。

波尔多以南的主要高速公路及铁路服务已被切断，波尔多附近有2名消防员丧生。


 

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