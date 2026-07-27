柏林同志活动︱21岁疑犯被警方追捕 企图持刀袭警遭当场击毙

德国首都柏林勃兰登堡门附近日前发生驾车撞向人群袭击，造成1人死亡、29人受伤，涉嫌发动袭击的21岁德籍黎巴嫩裔男子周日（27日）被警方追踪至柏林西部施潘道（Spandau）一处园圃区，因持刀冲向警员，被警方开枪击毙。

疑犯持利器冲向警员遭开枪袭击

警方表示，事发于周六（26日）晚上约10时，疑犯驾驶一辆白色轻型货车冲入蒂尔加滕公园（Tiergarten）一带人群，现场邻近欧洲大型同志平权活动「克里斯多福大街日」（Christopher Street Day）举办地点。除驾车撞人外，疑犯据报亦持刀袭击途人，事件共造成1人死亡、29人受伤，部分伤者伤势严重。

柏林警方周日表示，警员下午约6时在施潘道一处园圃区发现疑犯踪迹。初步调查显示，疑犯持利器冲向警员，警员随即开枪将他击中。消防人员到场后即时施救，但疑犯最终当场死亡。

德国内政部长多布林特（Alexander Dobrindt）表示，疑犯为21岁德籍黎巴嫩裔男子，在德国出生，过去曾因多宗刑事案件、激进化及与伊斯兰极端组织有联系而被当局列为重点关注人物。他今年5月才获释出狱，并曾因策划危害国家安全的暴力行为被定罪。

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德国总理默茨（Friedrich Merz）在柏林出席悼念仪式时表示，政府将采取果断行动应对恐怖主义，强调德国不会被暴力吓倒，将全力捍卫自由、开放及包容的社会价值。

德国总理默茨在柏林出席悼念仪式时表示，政府将采取果断行动应对恐怖主义，强调德国不会被暴力吓倒。路透社

事件发生后，数以千计民众聚集于勃兰登堡门外悼念死伤者，不少人手持彩虹旗及写有「仇恨杀人」等标语，亦有人在事发现场献花及燃点蜡烛。

案件再次引发德国社会对国家安全、极端主义及移民政策的讨论。多个政党均呼吁加强打击伊斯兰激进主义，并检讨高风险人士的监管措施。