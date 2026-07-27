乌克兰袭击里海商船致1死1伤 伊朗外长警告「绝不能不作回应」

伊朗外交部表示，一艘伊朗商船周六（25日）在里海（Caspian Sea）遭乌克兰袭击，引发爆炸，造成一名船员死亡、另一人受伤。伊朗外长阿拉格齐（Abbas Araghchi）周日（27日）警告，事件「绝不会不了了之」，并将乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）列为事件责任人。

阿拉格齐在社交平台X表示，他已分别与欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯（Kaja Kallas）及俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）通话，强调乌克兰对伊朗商船的袭击「不能不作回应」。他形容事件是「公然违反《联合国宪章》」，并指责乌克兰是在以色列唆使下采取行动，企图将欧洲卷入战争。

伊朗外交部早前谴责事件属「侵略行为」，指乌克兰试图扩大俄乌战事，并召见乌克兰驻德黑兰代办，就伊方所称的「敌对及犯罪行为」提出强烈抗议，强调伊朗将捍卫自身国家利益及安全。

乌克兰总统泽连斯基指，乌军曾在里海发动远程打击，目标包括运送与伊朗有关军事物资的船只。路透社

乌克兰总统泽连斯基则证实，乌军曾在里海发动远程打击，目标包括运送与伊朗有关军事物资的船只。乌克兰情报部门表示，遭攻击的是涉嫌在俄罗斯与伊朗之间运送受制裁军事装备的货船。

俄罗斯外交部表示，拉夫罗夫已向阿拉格齐就事件造成船员死亡致以慰问。俄方又引述阿拉格齐称，感谢俄罗斯阿斯特拉罕州（Astrakhan）地方政府协助涉事船员，并强调必须制止基辅当局采取类似行动。