共同社民调：高市早苗内阁支持率下降 跌至上台后新低

日本共同社最新民调显示，首相高市早苗领导的内阁支持率进一步下滑，跌至上台以来新低。共同社于7月25日至26日进行的全国电话民意调查结果显示，高市内阁支持率为53.7%，较6月调查时下降2.1个百分点。

调查显示，政府推动的多项政策引起民众不同程度关注。其中，对于执政党提出的「副首都」构想相关法案，认为国会讨论「不足」的受访者比例高达66.9%，反映部分民众对相关政策的审议进度及内容存在疑虑。

在皇室制度改革方面，日本政府为确保皇族人数，计划修改《皇室典范》。调查显示，对于新版《皇室典范》中「女性皇族婚后仍可保留皇族身份」的安排，75%受访者表示支持，反对者占18.4%；至于接纳11个原宫家的男系男子作为养子，支持者占51.3%，反对者占39.3%。

此外，对于应否承认女性天皇，支持比例更达81%，明显高于反对者的16.1%。