美伊战争｜巴基斯坦卡塔尔外交斡旋 沙特媒体：伊朗称愿与美国恢复谈判

美国总统特朗普叫停持续近两周的对伊空袭后，美伊双方连续两晚未有再发动攻击，区内局势出现缓和迹象。伊朗方面表示，只要美国维持暂停空袭，伊朗亦会停止军事行动；同时，巴基斯坦及卡塔尔正加强外交斡旋，推动华盛顿与德黑兰恢复谈判。

若美国再发动攻击 伊朗将作出回应

路透社引述一名伊朗高级官员表示，伊朗目前立场仍是「以攻对攻」，即若美方停止攻击，伊朗亦会停止相关行动，这一讯息已经传达予美国。不过，该官员强调，若美国再次发动攻击，伊朗仍准备作出大规模回应。

据土耳其国家通讯社（Anadolu）报道，在美军暂停空袭后，伊朗境内连续两晚未再传出爆炸或美军空袭消息。报道指，巴基斯坦及卡塔尔正加强外交努力，透过双方讯息交换，推动华盛顿及德黑兰就更广泛降级局势达成共识。

美国总统特朗普叫停持续近两周的对伊空袭后，美伊双方连续两晚未有再发动攻击，区内局势出现缓和迹象。路透社

伊朗军方发言人阿米尔·穆罕默德·阿克拉米尼亚（Amir Mohammad Akraminia）表示，伊朗应对美国攻击的策略是「报复性威慑」，并指过去两晚美方停止攻击，因此伊朗的反制行动亦随之停止。他强调，伊朗目前的停火并非代表全面缓和，而是直接回应美军停止军事行动。

伊朗愿意继续与美方磋商

另外，据阿拉伯卫星电视台及沙特媒体《哈达斯》（Al Hadath）报道，伊朗已向巴基斯坦官员表示，德黑兰并未退出谈判，而只是暂时中止相关进程。伊朗重申，希望在停滞阶段恢复谈判，并表示愿意在日内瓦、卡塔尔多哈或伊斯兰堡继续与美方磋商。

报道指，伊朗方面提出，若恢复谈判，议题顺序应先处理霍尔木兹海峡航运问题，其后讨论被冻结资金问题，最后才处理核问题。伊朗同时拒绝在霍尔木兹海峡开辟新的航道，坚持由自身主导该战略水域的航运安排。

一名伊朗高级官员表示，伊朗目前立场仍是「以攻对攻」，即若美方停止攻击，伊朗亦会停止相关行动。路透社

美国近日暂停持续13晚的空袭行动，此前美军以报复伊朗袭击商船及威胁霍尔木兹海峡航运为由，对伊朗军事设施、沿岸监视系统、导弹及无人机设施、海军资产及后勤基地发动攻击。伊朗则反击美国在中东盟友，包括向设有美军基地的国家发动导弹及无人机袭击。

美国驻联合国大使沃尔兹（Mike Waltz）表示，特朗普决定暂停攻击，是希望为外交谈判留下空间。不过，伊朗消息人士对此保持怀疑，认为美方停火可能只是战术性调整，而非真正改变谈判立场。

《纽约时报》及美国有线新闻网络（CNN）早前报道，特朗普原本考虑进一步扩大对伊军事行动，但部分幕僚，包括五角大楼高层，对美军导弹防御库存压力表示忧虑，令特朗普最终决定暂停新一轮攻击。Axios亦报道，特朗普过去两周每日收到五角大楼提供的攻击方案，并曾逐晚批准，但最新方案提交后，他选择不再批准。