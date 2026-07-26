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日本参议院通过筹设副首都 在野党质疑法案为大阪量身打造

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更新时间：20:15 2026-07-26 HKT
发布时间：20:15 2026-07-26 HKT

为防范东京发生大地震等重大天灾时国家中枢陷于瘫痪，日本在设立「备用首都」的立法上取得突破。日本参议院于周五（24日）晚召开的延长会议中，以123票赞成、121票反对，仅2票之差惊险通过由执政自民党及盟友「日本维新会」共同提出的「副首都构想」关联法案。然而，此法案在国会审议期间引发强烈争议，在野党派质疑法案根本是为维新会的根据地——大阪「量身打造」的政治分赃。

野党狠批审议过程草率

日本人口与经济活动长期「一极集中」于东京首都圈。高市早苗政府为确保该法案能于2026年内顺利通过，特意将原定17日闭会的国会会期延长8天，最终在参议院全体会议上以极微弱优势过关。

大阪商业园区。新华社
大阪商业园区。新华社

根据通过的法案，政府可指定位于东京都以外、且与东京同时受灾风险较低的都道府县为「副首都」，以在面临大规模灾害时，接手维持国家立法、行政职能及经济重心的运作。副首都的申请条件包括必须设有中央政府的地方机关、拥有一定的人口与经济规模，以及完善的地方行政体制，获指定后可望享有特定法规松绑及税制优惠。

然而，在野党猛烈批评审议过程草率，质疑政府在尚未敲定副首都的具体功能、行政体制及建设经费前便强行立法，斥其为「粗制滥造、漏洞百出」。

相关新闻：逾6000人东京池袋站外集会 抗议日本政府松绑武器出口

「大阪都」借尸还魂？ 

在野党派更一针见血地指出，副首都法案实为执政联盟中「日本维新会」牟取私利的策略。外界质疑，维新会企图以「副首都」为跳板，重新推动在2015年及2020年两度公投失败、寻求废除大阪市并重组为特别区的「大阪都构想」。

此外，专家亦质疑大阪是否满足「受灾可能性较东京低」的免灾安全条件。一旦发生预测中的「南海海槽大地震」，东京与大阪极可能同时遭到毁灭性打击，设立副首都恐成无稽之谈。

目前，除呼声最高的大阪府外，爱知县、福冈县、宫城县及北海道等地方知事亦已表态有意申办，预料日本各大城市的「副首都争夺战」将愈趋白热化。政府计划最快于今年秋季透过内阁会议决定具体要求，随后由首相正式作指定。

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