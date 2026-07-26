Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

台风「白海豚」最快周二生成 气象迷指「又强又大」或扑日本

即时国际
更新时间：20:00 2026-07-26 HKT
发布时间：20:00 2026-07-26 HKT

台风「红霞」刚离开，带来的暴风雨仍继续影响中港两地，但在中太平洋，已经又有一热带气团，正迅速增加，最快在周二（28日）生成为今年第13号台风「白海豚」，有气象迷形容「白海豚」将是「又强又大的台风」，但目前未能估计其最终路径，威胁的地区未明。

气象粉专「台湾台风论坛｜天气特急」表示，目前位于中太平洋的热带扰动92Ｃ，即将跨越国际换日线，进入西北太平洋，环流整合中，强度逐渐增强，按目前资料研判，最快将在周二（28）左右，成为今年第13号「白海豚」台风，值得注意的是，这个系统未来所处环境有利发展，有机会发展成一个「又强又大的台风」。

该粉专指出，依目前多数的预测，相信「白海豚」前往日本附近机会较大，但因预报时间还长，「白海豚」最终会否转弯，目前仍待观察。

 

最Hit
谢贤离世｜前度Coco直播爆喊鞠躬  因一数字情绪失控  网民狠批消费四哥：不会哭给别人看
谢贤离世｜前度Coco直播爆喊鞠躬  因一数字情绪失控  网民狠批消费四哥：不会哭给别人看
影视圈
7小时前
《中年好声音4》决赛7强名单疑流出 香港选手全军覆没？ 三甲大热周志康传被foul惹众怒
《中年好声音4》决赛7强名单疑流出 香港选手全军覆没？ 三甲大热周志康传被foul惹众怒
影视圈
11小时前
台风红霞︱女孩连人带床遭恐怖怪风吹出户外 亲人欲救无从︱有片
00:41
台风红霞︱女孩连人带床遭恐怖怪风吹出户外 亲人欲救无从︱有片
即时中国
8小时前
台风红霞︱17年来首个「东登」九号风球 西南烈风信号相隔9年再现 拆解路径「偏西」关键
台风红霞︱17年来首个「东登」九号风球 西南烈风信号相隔9年再现 拆解路径「偏西」关键
社会
6小时前
02:40
台风红霞︱天文台取消所有热带气旋警告 料明日初时仍有骤雨及狂风雷暴
社会
1小时前
郑秀文遇演唱会延期后不幸事未完 赴日本拍摄再收「噩耗」：几乎想晕低
00:59
郑秀文遇演唱会延期后不幸事未完 赴日本拍摄再收「噩耗」：几乎想晕低
影视圈
5小时前
梁芷珮22岁大仔Brendan港大新闻系毕业一家到贺 IB状元兼港队代表文武全才超屈机
梁芷珮22岁大仔Brendan港大新闻系毕业一家到贺 IB状元兼港队代表文武全才超屈机
影视圈
2026-07-25 18:30 HKT
台风红霞｜打风业主落「禁冷气令」逼关窗？ 租客呻焗爆 惊揭上手曾做一事累房东惨赔5位数｜Juicy叮
台风红霞｜打风业主落「禁冷气令」逼关窗？ 租客呻焗爆 惊揭上手曾做一事累房东惨赔5位数｜Juicy叮
时事热话
8小时前
谢贤离世｜谢霆锋泛泪深情悼亡父 戴蝴蝶呔对天合十讲谢谢他 歌迷：四哥一定会看到
00:54
谢贤离世｜谢霆锋泛泪深情悼亡父 戴蝴蝶呔对天合十讲谢谢他 歌迷：四哥一定会看到
影视圈
8小时前
$5旅行神器！DAISO「3D减压鞋垫」网民实测暴走、久站也不痛：直接回购3个
$5旅行神器！DAISO「3D减压鞋垫」网民实测暴走、久站也不痛：直接回购3个
生活百科
9小时前