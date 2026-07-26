台风「白海豚」最快周二生成 气象迷指「又强又大」或扑日本

台风「红霞」刚离开，带来的暴风雨仍继续影响中港两地，但在中太平洋，已经又有一热带气团，正迅速增加，最快在周二（28日）生成为今年第13号台风「白海豚」，有气象迷形容「白海豚」将是「又强又大的台风」，但目前未能估计其最终路径，威胁的地区未明。

气象粉专「台湾台风论坛｜天气特急」表示，目前位于中太平洋的热带扰动92Ｃ，即将跨越国际换日线，进入西北太平洋，环流整合中，强度逐渐增强，按目前资料研判，最快将在周二（28）左右，成为今年第13号「白海豚」台风，值得注意的是，这个系统未来所处环境有利发展，有机会发展成一个「又强又大的台风」。

该粉专指出，依目前多数的预测，相信「白海豚」前往日本附近机会较大，但因预报时间还长，「白海豚」最终会否转弯，目前仍待观察。