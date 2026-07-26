哥伦比亚21岁孕妇遭绑架㓥肚杀害 8个月大女胎失踪生死未明

哥伦比亚发生恐怖杀母取婴案，一名21岁孕妇遭人绑架，被发现时身体被刺多刀及腹部被剖开死亡，但8个月大的女胎则失去踪影。当地警方已就案件悬赏约50万港币缉拿凶徒。

警悬红约50万港元缉凶

《纽约邮报》引述哥伦比亚媒体报道，指死者为21岁的玛丽亚．卡蜜拉．波托西（María Camila Potosí）。已怀孕8个月的她，7月16日在哥国西南部城市卡利（Cali）失踪。

哥伦比亚21岁孕妇遭绑架㓥肚杀害，其8个月大女胎失踪生死未明。X

哥伦比亚21岁孕妇遭绑架㓥肚杀害，其8个月大女胎失踪生死未明。FB

哥伦比亚21岁孕妇遭绑架㓥肚杀害，其8个月大女胎失踪生死未明。X

玛丽亚的家人指，失踪当日，玛丽亚接到在孕妇中心认识的女子的电话，声称有婴儿用品及礼物送给她，玛丽亚于是搭上该女子驾驶的电单车离开，之后失踪。

4日后，警方在玛丽亚住所外6.4公里找到其遗体，法医初步检查，玛丽亚身体有多处刺伤，腹部遭人剖开，但肚中的女胎儿则被人撕走，该女婴目前生死未明。

警方正朝绑架、杀人及夺婴等方向侦办，初步研判至少有4人涉案。官方已就案件悬赏2.5亿哥伦比亚披索（约50万港元），呼吁民众提供线索，缉拿凶徒及找回女婴。

案件曝光后，有男子在社交平台根据玛丽亚失踪前的CCTV影片指，驾电单车载走玛丽亚的是其前女友，而今年初，其前女友曾表示已怀孕。