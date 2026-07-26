意大利学生曼谷空铁喧哗爆粗竖中指 惹公愤泰警开罚单领事馆急道歉

出国旅游的个人操守随时演变成外交风波。一群在泰国曼谷旅行的意大利学生，日前在乘搭曼谷空铁（BTS）时大声喧哗，被一名泰国女子劝阻后竟「爆粗」辱骂并举中指，更嚣张称「抱歉把钱带来你们国家」。有关影片在网上疯传后引爆泰国网民怒火，更惊动意大利驻泰国大使馆公开致歉。涉事学生最终被泰国警方罚款，并与受害女子达成和解。

嚣称「带钱来你国」

据泰国传媒报道，涉事的一群意大利青少年日前在曼谷BTS车厢内高声交谈。一名泰国女子上前礼貌要求他们降低音量，并指「在泰国，我们不会在车厢内大吼大叫」。然而，该批学生未有收敛，反而以粗言秽语及不雅手势回应，有人更对女子高举中指，并语带侮辱地称「抱歉我们把钱带来了你们的国家」。

影片曝光后，大批愤怒的泰国网民对该批师生进行「起底」，并涌入意大利驻泰大使馆的Facebook 专页留言严厉声讨。

当事人急拍片致歉

面对群情汹涌，意大利驻泰大使馆昨日（25日）以意、英、泰三语发表官方声明，对事件表达「深切遗憾」，并强烈谴责涉事未成年学生的不当行为，强调此举绝不代表意大利人民的价值观。大使馆同时发布了学生代表道歉的影片。

同日晚间，当事泰国女子前往曼谷警局报案。警方随即传唤5名涉事学生及带队老师到场进行面对面调解。经过逾一小时协商，意大利师生表达诚挚歉意并承认行为失当。

当地警方最终依《刑法》中「当面侮辱他人」罪名，向5名涉事学生各罚款1000泰铢（约232港元）；至于举中指的学生则被加控「在公共场所作出有辱他人行为」，合共罚款2000泰铢（约465港元）。受害女子见对方真心悔过，同意和解并删除影片，同时呼吁外界停止网络欺凌，令这场风波正式落幕。