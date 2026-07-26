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冲绳警拘3中国籍男子 涉盗运4163只陆寄居蟹

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更新时间：18:40 2026-07-26 HKT
发布时间：18:40 2026-07-26 HKT

日本冲绳警方拘捕3名中国男子，涉嫌未经许可盗捉4163只国家指定天然纪念物「陆寄居蟹」（オカヤドカリ），并企图运出冲绳县外。

擅自转移捕捉俱属违法

综合日本媒体报道，冲绳警方23日以违反《文化财保护法》，拘捕3名中国籍男子，分别是20岁餐饮店员，25岁及29岁无业男。

3人涉嫌偷盗4163只「陆寄居蟹」，将牠们放入六个纸箱，并在6月21日前往冲绳市便利店寄送，企图寄离冲绳。

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便利店店员察觉纸箱有异报警，揭发事件。

当地警方透露，3名中国男子被捕后，其中2人否认犯案，指称不知道纸箱里面装了什么东西，另1人则表示他想之后再和警方说明。

日本将7种陆寄居蟹列为国家指定天然纪念物，未经许可转移、捕捉都是违法的。

 

 
 
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