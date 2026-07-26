传伊朗特工搭小船偷渡英国 德黑兰：可轻易动摇伦敦安全

综合英媒报道，伊朗当局近日怀疑多名特工假装为非法移民经英伦海峡，以海上偷渡形式潜入英国，有德黑兰高官扬言，即使不动用导弹，亦可轻易威胁伦敦安全。英国国防部表示，已做好全天候准备，正严阵以待保卫伦敦。

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蛇头透露伊方操控偷渡链

据《每日电讯报》（The Daily Telegraph）及GB News指，有人口走私集团透露，伊朗当局掌握了部分走私网络，最初是为了向中东的伊朗组织运送物资、资料及武器而设立，现在则用于运送移民。人口走私负责人表示，德黑兰以协助部分移民前往英国为诱，要求对方入境后须为伊方回报特定事务。英国当局至今已成功拦截数名企图乘坐小船入境、且与伊朗官方联系密切的人士。

有伊朗官员证实，IRGC现已掌握多条由中东延伸至英伦海峡的偷渡路线，且有伊方人员潜伏于伦敦等待指示，并宣称如果他们意欲攻击，即使不动用导弹，亦能轻易令英国首都变得不安全，甚至可袭击英国首相的住所。

据悉，执行该潜伏任务的，是伊斯兰革命卫队（IRGC）下属圣城旅700部队，该部队主要负责海外秘密行动，英国曾于2024年以破坏国家稳定为由对其进行制裁。

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逾1.25万人小船渡海

报道数据显示，本年至今已有超过12,500名非法移民乘小船横渡英伦海峡。有英国官员直言，伊朗正利用此边境漏洞，威胁英国国家安全，政府必须采取相应行动。

英国内政部回应表示，现时所有乘小船抵达的人士均须通过严格安检程序，凡被认定为威胁国家安全者，均将被即时拘留并尽早驱逐出境。另外，当局已部署无人机及人工智能（AI）监视塔等一系列监察设备防止非法入境，同时加快修订法例，以期赋予警方及情报部门更多权力，打击伊朗特工活动。

英国军情五处（MI5）处长麦卡勒姆（Sir Ken McCallum）表示，在过去12个月里，他们追踪到了「20多宗可能致命的伊朗支持的阴谋」，称伊朗正广泛利用毒贩在内的犯罪分子，作为代理人执行任务。

不过，就事件的真实性，有英国安全专家质疑，伊朗缺乏在英国安插秘密特工的战略耐心，认为其真实目的，是希望制造足够的恐惧，冀削弱英国对美行动的支持。