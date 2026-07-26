伊朗局势｜特朗普下令暂停攻击称愿倾听诉求 美媒揭忧战事升级耗尽爱国者导弹库存

在中东冲突即将迎来五个月之际，美伊紧张局势出现转折。美国总统特朗普（Donald Trump）日前命令美军暂停对伊朗进行新一轮攻击，结束了过去近两周、连续13个晚上对伊境内的狂轰滥炸。美媒《纽约时报》及《Axios》引述白宫知情人士披露，特朗普紧急叫停军事升级的背后，除了希望为外交谈判创造空间外，更深层的原因在于美军在中东的防空弹药，尤其是「爱国者（Patriot）」反导拦截导弹的库存正急剧缩减，已无力支持无底深潭般的战火升级。

核心顾问警告弹药告急

报道指出，特朗普于周五（24日）与核心国家安全顾问及内阁成员召开闭门会议。会上，副总统万斯（JD Vance）及参谋长联席会议主席凯恩（Dan Caine）均对局势升级表达强烈担忧。

特朗普下令暂停攻击伊朗，坦言愿倾听诉求。 路透社

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凯恩向特朗普提出严厉警告，直言重启大规模空袭在技术上虽可行，但将严重消耗美国中央司令部可用的拦截导弹库存，令美军在防御伊朗报复时承受极大风险，甚至可能削弱美军在亚太区及其他地缘战线的威胁防御能力。加上大选临近及全球经济衰退风险，特朗普最终采纳建议，改口风指「与伊朗谈判才是更明智的策略」，试图推动两国重返临时停火协议。

美媒揭忧伊朗战事升级耗尽爱国者导弹库存。 美联社资料图

卫星图像揭美军约旦基地全毁

然而，伊朗方面的攻势并未手软。伊朗媒体昨日发布最新卫星图像，证实其导弹日前成功击中约旦的费萨尔国王空军基地（King Faisal Air Base）。图中可见美军特种部队的弹药库已被「炸成废墟」，剧烈二次爆炸更连带摧毁了邻近的大量支援设施，令美军后勤补给雪上加霜。

同时，另一组卫星照更显示，伊朗精准摧毁了美国亚马逊（Amazon）位于巴林的数据中心。伊朗伊斯兰革命卫队指出，该设施是美军交换军事敏感信息的主要情报枢纽之一。美军在弹药库房与情报中枢双双遭到精准打击，且防空导弹库存见底的情形下，在谈判桌上似乎已被逼入下风。