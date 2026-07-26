游日注意︱奈良「飞鸟．藤原宫都」遗址 正式列入《世界文化遗产名录》

于南韩釜山举行的联合国教科文组织（UNESCO）世界遗产委员会会议，周日（26日）正式通过决议，将位于日本奈良县的飞鸟时代遗址群「飞鸟．藤原宫都」，正式列入《世界文化遗产名录》。令日本拥有的世界遗产总数增至27项。

日首个仿唐都市19处古迹组成

「飞鸟．藤原宫都」是以奈良县明日香村为中心，横跨橿原市与樱井市的庞大古迹群，历史年代涵盖公元6世纪末至8世纪初。该遗产共由19处珍贵的考古遗址组成，包括天武天皇的宫殿「飞鸟宫遗址」，以及发现极具考古价值之五彩壁画的「高松冢古坟」等。

值得一提的是，该古都亦是日本历史上第一个仿照中国唐代首都长安规模兴建的宫殿与都市。日本政府指出，这项遗产完美展现了当时日本与中国内陆及朝鲜半岛密切交流，引进佛教文化与先进技术，并逐步从豪族联合政权，转变为以天皇为中心的中央集权国家体制之历史进程，是「独一无二」的文化资产。

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申遗经历20年

奈良县政府及地方居民早在2006年便首次提出申遗申请。26日中午，大批民众齐聚奈良观看会议直播，当大会宣布审议通过的一刻，现场登时爆发热烈掌声与欢呼声。

日本文部科学大臣松本洋平对此发表声明，对地方居民与相关人士多年来的努力表达由衷敬意，并强调文部科学省将致力把这项世界遗产妥善传承给下一代，同时积极向国内外旅客推广其深厚的文化魅力。